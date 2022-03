Linke: Keine MiG-29 für Ukraine

Berlin. Die Fraktion Die Linke verurteilte am Montag Überlegungen aus der Bundesregierung, polnische MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hatte diese Absicht in der ARD-Talksendung »Anne Will« am Sonntag abend geäußert. Baerbock provoziere »mit ihren neuen Rüstungsplänen für Kiew eine weitere Eskalation bis hin zur Verwicklung der NATO, nachdem Russland ausdrücklich erklärt hat, dass die Lieferung von Kampfflugzeugen und die Nutzung der Flughafeninfrastruktur einer Beteiligung dieser Staaten am Krieg gleichkommt«, so Sevim Dagdelen, Sprecherin für Internationale Politik und Abrüstung der Fraktion Die Linke in einer Presseerklärung. (jW)