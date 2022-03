USA verlegen weitere Truppen nach Litauen

Vilnius. US-Außenminister Antony Blinken hat eine Verlegung weiterer US-Truppen in das Baltikum angekündigt. In den kommenden Tagen sollen zusätzliche 400 Soldaten in Litauen ankommen, sagte er am Montag nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Vilnius. Die USA hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine rund 7.000 weitere Soldaten nach Europa verlegt. Ein Teil des Kontingents soll nun in Litauen stationiert werden. Zugleich versicherte Blinken dem Land und den beiden anderen baltischen Staaten die »Solidarität der USA«. Demnach sei die NATO-Verpflichtung zu gegenseitigem Beistand »unantastbar«. (dpa/jW)