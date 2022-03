Bremerhaven: Lloyd-Werft wird verkauft

Bremerhaven. Die traditionsreiche Lloyd-Werft in Bremerhaven ist an die Rönner-Zech-Gruppe verkauft worden. Am späten Freitag abend wurde der Kaufvertrag unterschrieben, teilte der Insolvenzverwalter der Muttergesellschaft MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, Christoph Morgen, am Sonnabend mit. Nach den MV-Werften hatte auch die Lloyd-Werft im Januar Insolvenz angemeldet. Das Bundeskartellamt muss dem Kauf noch zustimmen. (dpa/jW)