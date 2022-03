Zwischenfälle nach Öffnung von Diskotheken

Berlin/Leipzig. Nach der Beendigung der coronabedingten Einrichtungsschließungen sind am Wochenende zahlreiche Menschen in Klubs und Diskotheken geströmt. Dabei kam es in mehreren Fällen zu Tumulten und Polizeieinsätzen. In Berlin erlitten bei einem größeren Gedränge vor einem Klub mehrere Menschen Panikattacken, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Die Polizei rückte mit rund 70 Einsatzkräften an und räumte den Hof. Vor einem Leipziger Technoklub kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Massenandrang. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte zum Einsatz gerufen, um die Situation in den Griff zu bekommen. (dpa/jW)