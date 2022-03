Aufrüstung: CSU legt Wunschliste vor

München. In der Debatte um die Aufrüstung der Bundeswehr hat die CSU eine Liste der aus ihrer Sicht zunächst notwendigen Anschaffungen vorgelegt. »Prioritäre Projekte sind die Auffüllung der Munitionsbestände, die Bewaffnung von Drohnen, die Weiterentwicklung des Euro-Fighters, die Beschaffung des Taktischen Luftverteidigungssystems (TLVS) und eine umfassende Stärkung im Bereich Helikopter«, heißt es in einem dreiseitigen Positionspapier, das am Montag vom CSU-Vorstand beschlossen werden soll. Außerdem gefordert werden darin eine »bodengebundene Luft- und Drohnenabwehr« sowie »neue Kampf- und Schützenpanzer«. (dpa/jW)