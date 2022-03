Funke-Gruppe verlässt Verlegerverband

Essen. Die Funke-Mediengruppe will ihre Mitgliedschaft im Verlegerverband BDZV beenden. Das bestätigte das Medienhaus am Sonnabend auf Anfrage von dpa. In einem Brief der Mediengruppe mit Sitz in Essen an die Vizepräsidenten des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) schreibt Konzernchef Christoph Rüth, man werde die BDZV-Mitgliedschaft zum 30. Juni 2022 fristwahrend kündigen. In dem Verband herrscht schon länger Unruhe. Funke hatte öffentlich Kritik an Verbandspräsident und Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner im Zusammenhang mit dem Fall des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt geäußert. (dpa/jW)