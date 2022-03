Flüchtlinge: Vorwürfe aus Paris an London

Paris. Zwischen London und Paris ist ein Streit über den britischen Umgang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine entbrannt, die vom nordfranzösischen Calais aus nach Großbritannien weiterreisen wollen. In einem Brief an seine britische Kollegin Priti Patel beklagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin einen »Mangel an Menschlichkeit« der britischen Behörden, die sich bei der Visavergabe stur stellten. Demnach seien 150 ukrainische Geflüchte an den Grenzposten aufgefordert worden, nach Paris oder Brüssel zu fahren, um in den dortigen britischen Konsulaten Visa zu beantragen. Großbritannien müsse in Calais echte konsularische Dienste anbieten, forderte Darmanin. Der britische Justizminister Dominic Raab erklärte gegenüber der BBC, Großbritannien könne nicht einfach die Tore öffnen. Ein derartiger Schritt helfe den »echten Flüchtlingen« nicht. (AFP/jW)