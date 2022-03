Polen wirft Reporter »Spionage« vor

Warschau. Dem seit Montag in Polen inhaftierten spanischen Reporter Pablo González wird Spionage für den russischen Militärgeheimdienst GRU vorgeworfen. Beamte des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW »haben einen spanischen Staatsbürger russischer Herkunft in Gewahrsam genommen«, teilte die Behörde am Freitag mit. Zuletzt hatte sich González Sonntag nacht von der polnisch-ukrainischen Grenze gemeldet, wo er zum Verbleib Tausender Flüchtlinge recherchierte. (AFP/jW)