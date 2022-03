Forstminister in der Türkei ausgetauscht

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den in Zusammenhang mit den verheerenden Waldbränden 2021 in Kritik geratenen Forstwirtschaftsminister ausgetauscht. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft werde nun von Vahit Kirisci geführt, hieß es in einer am Freitag im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung. Kiriscis Vorgänger, Bekir Pakdemirli, teilte auf Twitter mit, er habe um seinen Rücktritt gebeten. Erdogan kann allein über die Besetzung von Ministerposten entscheiden. (dpa/jW)