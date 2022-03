Frankreich: Macron verkündet Kandidatur

Paris. Der französische Staatschef Emmanuel Macron ist offiziell ins Rennen um die nächste Präsidentschaft eingestiegen. Der Politiker gab seine Kandidatur für die Wahlen im April am Freitag in einem öffentlichen Brief bekannt. Damit bewirbt sich der 44jährige für eine zweite Amtszeit im Élysée-Palast, den er seit 2017 leitet. (dpa/jW)