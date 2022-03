Burkina Faso: Ziviler Premier ernannt

Ouagadougou. Die Militärregierung in Burkina Faso, die seit einem Putsch an der Macht ist, hat einen zivilen Premierminister ernannt. Der Ökonom Albert Ouedraogo soll zusammen mit Übergangspräsident Paul-Henri Sandaogo Damiba drei Jahre lang eine Übergangsregierung leiten, wie am späten Donnerstag per Dekret mitgeteilt wurde. Dann soll es Wahlen geben. Ouedraogo soll ein Kabinett aus bis zu 25 Ministern bilden, dessen Fokus es sein wird, die schwere Sicherheitskrise zu überwinden. Zunehmender islamistischer Terror hat in Burkina Faso zum Tod Tausender Menschen geführt und etwa 1,5 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. (dpa/jW)