Fraport lässt Aktivität in Russland ruhen

Frankfurt am Main. Flughafenbetreiber Fraport lässt seine Geschäfte am Pulkowo-Flughafen in St. Petersburg ruhen. Wie der Konzern am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte, würden ab sofort weder Beratungsleistungen erbracht noch Betriebs-Know-how transferiert. Die 25prozentige Beteiligung an der Betreibergesellschaft des Airports in Pulkowo solle jedoch gehalten werden. Über eine Holding in Zypern ist die Fraport AG seit 2009 Teilgesellschafter des Flughafenbetreibers Northern Capital Gateway. Sie trieb den Ausbau des viertgrößten russischen Flughafens in den vergangenen Jahren mit voran. (dpa/Reuters/jW)