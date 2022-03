Finnland: NATO-Beitritt steht nicht an

Helsinki. Die Frage eines möglichen NATO-Beitritts von Finnland steht nach Ansicht von Außenminister Pekka Haavisto derzeit nicht zur Entscheidung an. »Natürlich verändert sich die öffentliche Meinung in einer solchen Situation und wird vorteilhafter für eine NATO-Mitgliedschaft«, sagte er am Freitag am Rande eines Treffens mit den Außenministern des Kriegsbündnisses in Brüssel. »Aber es ist jetzt nicht an der Zeit, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.« Bei einer Umfrage sprach sich jüngst zum ersten Mal eine Mehrheit von 53 Prozent der Finnen für einen Beitritt aus. (dpa/jW)