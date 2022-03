Lidl eröffnet erste Filialen in Estland

Tallinn. Die deutsche Supermarktkette Lidl hat die ersten acht Filialen in Estland in Betrieb genommen. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin hat Lidl mit Estland in insgesamt 31 Länder expandiert. Seit Lidl im 2016 nach Litauen und 2020 nach Lettland bereits traditionelle Handelsketten unter Druck gesetzt hat, investierte die Handelskette nun 80 Millionen Euro in den Markteinstieg in den nördlichsten der drei baltischen Staaten. (dpa/jW)