Impfkampagne in Malawi gegen Polio

Johannesburg. Als Reaktion auf den ersten entdeckten Wildpoliofall in Afrika seit mehreren Jahren ist in Malawi eine großangelegte Impfkampagne für 2,9 Millionen Kinder geplant. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF kündigte am Donnerstag die Beschaffung von 6,9 Millionen Impfdosen an. Entdeckt worden waren die Wildpolioviren vom Typ 1, die die sogenannte Kinderlähmung verursachen, vergangenen Monat bei einem Kind in der Hauptstadt Lilongwe. (dpa/jW)