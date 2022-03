Olivgrünes Wünsch-dir-was

Björn Trotzki/imago images Für rund 16 Millionen Euro zu haben: Schützenpanzer »Puma« von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (7.2.2022)

Die von der Bundesregierung angekündigte milliardenschwere Aufrüstung weckt Begehrlichkeiten auf vielen Seiten. »Es braucht jetzt ein umfassendes Investitionspaket für Sicherheit in Europa und eine krisenfeste Gesellschaft«, sagte Andreas Audretsch (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Haushaltsausschusses im Bundestag, am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Daher sei das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag angekündigte 100 Milliarden Euro schwere »Sondervermögen« zur Aufrüstung der Bundeswehr für noch mehr zu gebrauchen. Neben »angemessener« Ausstattung des deutschen Militärs solle der Bund mit den Kriegskrediten auch in den Ausbau erneuerbarer Energieträger investieren – Stichwort Unabhängigkeit. Immerhin: Audretsch zufolge müssten auch die Regelsätze bei Sozialleistungen angepasst werden, da ein Anstieg der Energiepreise für Endverbraucher zu erwarten sei. »Außerdem muss schnell die Möglichkeit geschaffen werden, Geld an alle Menschen mit niedrigen Einkommen auszuzahlen«, sagte er.

Doch da hatte der Grünen-Abgeordnete die Rechnung ohne die Unionsfraktion gemacht. Deren Zustimmung braucht die Ampelregierung, um die neuen Bundeswehr-Milliarden als Fonds ins Grundgesetz schreiben zu können. »Damit würde Aufrüstung zum Verfassungsauftrag werden«, erklärte Gesine Lötzsch (Die Linke), Obfrau im Haushaltsausschuss, am Donnerstag auf jW-Anfrage. Die Union will ausschließlich die Rüstungsindustrie versorgt wissen: »Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ab sofort für die Bundeswehr plus 100 Milliarden Sondervermögen für die Beschaffung in der Zukunft. Da ist für grüne Vorschläge dieser Art kein Spielraum«, sagte Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag gegenüber T-online.de. Die Grünen dürften mit einem »überschaubaren Energiewendepaket« entschädigt werden, vermutete Lötzsch. Sie hätten im Grunde gewusst, was auf sie zukommt, da viele Rüstungsprojekte schon im Koalitionsvertrag vereinbart worden seien. »Scholz hat jetzt nur noch das Preisschild angehängt.«

Wie die 100 Milliarden Euro letztlich aufgebracht werden sollen, lässt Finanzminister Christian Lindner bislang offen. Am 16. März soll dem Parlament der Haushaltsplan vorgelegt werden. Der FDP-Politiker betonte bis zuletzt, dass er an der »Schuldenbremse« im Grundgesetz festhalten wolle. Um diese bei der Rüstungsorgie zu umgehen, könnte sich die Ampelregierung jedoch auf eine »außergewöhnliche Notsituation aufgrund des Ukraine-Krieges« berufen, sagte Lötzsch.

Die Rüstungsindustrie selbst weiß schon, wofür sie die neuen Milliarden kassieren möchte. Der Rheinmetall-Konzern hat dem Bund eine »Projektliste« im Umfang von 42 Milliarden Euro angeboten. »Wir könnten sofort anfangen zu produzieren«, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag der dpa. Die ersten Munitionschargen könnten in einem Jahr geliefert werden, Radpanzer in eineinhalb und Kettenpanzer in zwei Jahren. 229 »Puma«-Schützenpanzer für 3,7 Milliarden Euro kämen von einem Konsortium aus Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann. Papperger zufolge könne der Konzern seine Werke zudem auf einen durchgängigen Dreischichtbetrieb inklusive Samstagsarbeit erweitern. Auch müsste das Personal gegebenenfalls um rund 1.500 bis 3.000 zusätzlich zu den derzeit 8.000 Beschäftigten in der BRD aufgestockt werden.

Billiger als neues Kriegsmaterial wäre der Kampf gegen Armut. Die Einführung einer Kindergrundsicherung würde der Linke-Politikerin Lötzsch zufolge circa 20 Milliarden Euro kosten. »Mit 22,8 Milliarden Euro könnten wir eine solidarische Mindestrente von 1.200 Euro«, erste Schritte zu einer Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, eine Entfristung der Rente nach Mindestentgeltpunkten »und eine Anerkennung von vollen drei Entgeltpunkten auch für vor 1992 geborene Kinder im Rahmen der sogenannten Mütterrente durchsetzen«, erklärte Lötzsch.