Youtube löscht Seite von Redfish in der EU

Berlin. In Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat die Videoplattform Youtube die Seite des Mediendienstes Redfish in Europa gelöscht. Das erklärte Redfish am Mittwoch abend über den Kurznachrichtendienst Twitter. In der kurzen Meldung heißt es, man erwarte »bald ein vollständiges Verbot auf allen Plattformen«. Ebenfalls am Mittwoch hatte die EU die Verbreitung der »russischen Staatsmedien« RT und Sputnik mit sofortiger Wirkung verboten. Seit Donnerstag können die beiden Medien in der EU nicht mehr auf Twitter aufgerufen werden. Redfish ist mit dem russischen Auslandssender RT verbunden. (jW)