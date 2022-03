Immer an die Fitness denken

Norbert Barczyk/PressFocus/Newspix/imago images Die Spodek-Arena in Katowice – Mekka des E-Sports

Mit einem spektakulären Finale endete am Sonntag die Weltmeisterschaft im Computerspiel »Star-Craft 2«. Die 36 besten Spieler der Welt waren in die Spodek-Arena im polnischen Katowice gekommen. Der 23jährige Joona »Serral« ­Sotala aus Finnland bezwang den 19jährigen Vorjahressieger Riccardo »Reynor« Romiti aus Italien. Das Finale wurde im Modus Best-of-seven ausgetragen, vergleichbar dem Modus in den Play-offs US-amerikanischer Profiligen wie NHL oder NBA. Der Finne war zunächst 2:0 in Führung gegangen, lag dann 2:3 zurück und sicherte sich mit 4:3 gewonnenen Partien den Sieg – und 171.000 US-Dollar Preisgeld. Beim Turnier wurde insgesamt eine halbe Million US-Dollar ausgeschüttet, der Zweitplazierte erhielt 76.000 US-Dollar. Dritter wurde Lee »Rogue« Byeong Yeol aus Sükdorea (Weltmeister von 2020). Er hatte im kleinen Finale Gabriel »HeroMarine« Segat aus Deutschland bezwungen, für ihn war es das beste Ergebnis seiner Karriere.

»Star-Craft 2« (SC 2) ist ein Echtzeitstrategiespiel. Global dominiert eine Liga in Südkorea, wo das mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Spiel weiterhin sehr populär ist. Bei SC 2 entwickeln die Kontrahenten in einer virtuellen Science-Fiction-Umgebung allerlei futuristische Gebäude und Figuren. Die Herausforderung besteht darin, in kürzester Zeit Dutzende Spielzüge parallel auszuführen und gleichzeitig den Spielphasen angepasste Strategien zu entwickeln, um den Gegner zu bezwingen.

Im Spodek-Stadion waren seit langem wieder einmal Zuschauer zugelassen, wenngleich viele der 11.000 Sitze fassenden Halle frei blieben. Das mag auch an den 155 Euro liegen, die der Veranstalter, die Kölner Firma ESL-Gaming, für ein Vier-Tage-Ticket verlangte. Mehrere zehntausend Zuschauer verfolgten das Finale live im Internet.

Aus sportlicher Sicht sind die Anforderungen an Profispieler extrem. Sie müssen über höchste motorische Fähigkeiten verfügen. Zentral sind Reaktionsgeschwindigkeit und Hand-Augen-Koordination. Steuerungsgeräte werden mit Geschwindigkeiten von 400 bis 500 Anschlägen pro Minute bedient. Ingo Froböse, Professor an der Sporthochschule Köln, unterstützt die Auffassung, dass es sich beim virtuellen Hochleistungszocken um Sport handelt. Er widerspricht dem Vorurteil, Profigamer seien meist übergewichtig und unsportlich; beides wirke sich negativ auf die Leistung aus. Wichtig seien körperliche Fitness und psychische Belastbarkeit, weshalb Profispieler nicht nur mehrere Stunden täglich trainieren, sondern oftmals auch von Fitnesscouch, Ernährungsberatern und Masseuren betreut werden.

Organisatorisch gibt es im E-Sport wenig Einheitlichkeit. In Konkurrenz stehende Veranstalter, Streamingdienste, Onlineanbieter, Softwarekonzerne und andere Firmen entwickeln Wettkampfformate in Dutzenden Spielen, insbesondere für Nordamerika, Asien und Europa. Dort, wo das Freizeitklicken zum Amateur- oder Profisport wird, werden Spieler von Trainern und Beratern betreut. Talentierte Spieler wechseln mit hohen Transfersummen die Klubs. Inzwischen verfügen fast alle Vereine der ersten und zweiten Fußballbundesliga über eigene E-Sport-Abteilungen.

Vor der Coronapandemie füllten E-Sport-Turniere ganze Stadien. Große Events werden hunderttausendfach live im Internet verfolgt. TV-Sender wie Pro sieben Maxx oder Sport 1 übertragen größere Turniere. Die Webseiten der Sportzeitschrift Kicker und der »Sportschau« der ARD verfügen über eigene Rubriken für den E-Sport. Oftmals belächelt, ist Gaming zum Massenphänomen geworden. Die Süddeutsche Zeitung schrieb vorige Woche, dass inzwischen drei Milliarden Menschen weltweit zocken.

Weiterhin unbeantwortet ist die Frage, ob professioneller E-Sport förderwürdiger Sport ist oder doch nur Unterhaltung und Freizeitvergnügen. Kritisch positioniert sich der Deutsche Olympische Sportbund. Der DOSB meint, das Suchtpotential und damit das gesundheitliche Risiko sei zu hoch, die Spiele seien teils gewaltverherrlichend, und die Branche sei zu kommerziell ausgerichtet. Über die Anerkennung als Sportart könnten Vereine die Gemeinnützigkeit beantragen und in den Genuss steuerlicher Vorteile kommen. Rückenwind dafür kommt von der neuen Bundesregierung, zumindest auf dem Papier. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP beschlossen: »Wir machen den E-Sport gemeinnützig.« Da dies jedoch auch die Vorgängerregierung zugesagt hatte – und nichts passierte –, sind die Erwartungen gering. Prominente Unterstützerin ist die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. In einem Gastbeitrag für den Kicker vom Februar 2022 schrieb sie: »Wenn Jugendliche fragen, warum Schach als Sportart anerkannt wird, E-Sport aber nicht, erhalten sie oft nur ein müdes Funktionärslächeln«. Reker meint, die Unterteilung in pädagogisch sinnvollen und nicht sinnvollen Sport durch Politik und Verbände werde keinen Jugendlichen in der Wahl des Spiels beeinflussen.

In Sachen Kommerzialisierung steht der E-Sport analogen Disziplinen in nichts nach. Die ausgeschütteten Preisgelder stiegen 2021 steil an. An der Spitze stand erneut das Strategiespiel »Dota 2« mit rund 41 Millionen Euro, wobei Fans und Freizeitspieler über kostenpflichtige Angebote einen Teil der Summe selbst beisteuern. Auch bei »Fortnite«, »League of ­Legends« oder »Counter Strike« wurden wieder viele Millionen Euro Prämien ­ausgeschüttet, wobei Fußballmillionäre wie Messi, Neymar oder Ronaldo über ­solche Prämien vermutlich schmunzeln.

Übersteigerter Kommerz ist Kern sportlicher Unterhaltung, ob beim American Football, dem Skisport, der Formel 1 oder dem Fußball – Klubs wie Borussia Dortmund, AS Rom oder der FC Porto akquirieren Kapital über den Verkauf von Aktien oder Anleihen. Kapitalistische Kapitalkonzentration macht auch vor dem E-Sport nicht halt. Zuletzt kaufte sich der saudiarabische Investmentfonds »Savvy Gaming Group« in das E-Sport-Geschäft ein. Laut dem Handelsblatt übernahm er Anfang des Jahres den E-Sport-Veranstalter »ESL Gaming« für gut eine Milliarde US-Dollar. »ESL-Gaming« mit Sitz in Köln war Ausrichter des Star-Craft-2-Turniers vom Wochenende.