Cyberangriffe auf Funke-Mediengruppe

Essen. Die Funke-Mediengruppe hat Internetangriffe auf ihre Webseiten registriert. Im Liveblog der zur Gruppe gehörenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, in dem Nachrichten zum Krieg in der Ukraine stehen, hieß es am Freitag abend: »Die Webseiten der Tageszeitungen, Magazine und Reichweitenportale der Funke-Mediengruppe werden seit dem Morgen in mehreren Wellen von sogenannten Bots angegriffen.« (dpa/jW)