Einmaliges Mauerblümchen

Brauchen wir denn noch eine zusätzliche Zeitung? Skeptisch zeigten sich vor gut zehn Jahren die Vorstandsmitglieder der Seniorengruppe im damaligen Verdi-Fachbereich 8 (Medien, Kunst und Industrie) Berlin-Brandenburg, als Peter Asmussen seine Idee einbrachte. Es gab ja schon Verdi-Publikationen für viele Branchen. Doch die vom ehemaligen Schriftsetzer erstellte Nullnummer überzeugte, und rasch stand die Ausrichtung der Onlinezeitung fest. Kritisch, frech und gegen den Strich gebürstet sollte sie sein. Den Anspruch löste die Redaktion schon mit der zweiten Ausgabe vollständig ein. Da schoss sie auf der Titelseite gegen den damaligen DGB-Chef Michael Sommer, der dem Kriegsminister Thomas de Maizière nicht in die Parade gefahren war, als dieser über die »Friedensbewegung Bundeswehr« schwadroniert hatte. Der Gewerkschaftsboss hatte das widerspruchslos hingenommen. Drei Ausgaben später landete der DGB aus ähnlichen Gründen wieder im Titel, diesmal hatte er Kriegspropagandisten zu einem »Sicherheitsworkshop« eingeladen

Wo immer es angebracht war, übte die »Zeitung für SeniorInnen von heute und die von morgen« Kritik, vor allem an gewerkschaftlichen Entwicklungen. Insofern ist ihr Name, Die Querköppe, Programm. Aber: »Ich bin nicht mehr sehr glücklich mit diesem Namen«, meint der Initiator heute. Allzu nahe liege die Assoziation zu den sogenannten Querdenkern. »Doch wer die Zeitung liest, bekommt einen ganz anderen Eindruck«, so Asmussen. In der Tat ist es eindeutig eine Onlinepublikation für Linksdenker. Und im zehnten Erscheinungsjahr ist der Bekanntheitsgrad einfach zu groß, um den Titel zu ändern.

Knapp 200 Abonnenten gibt es im Bundesgebiet. Sie bekommen durchschnittlich viermal jährlich von Verdi einen Link zum Downloaden der kostenlosen Ausgabe, die durchschnittlich zwölf Seiten umfasst und auch Themen aus Gesellschaft, Kultur und Politik aufbereitet. Eine Stärke ist die Berichterstattung zum Thema Rente. Schließlich wird die Zeitung auch von nicht mehr berufstätigen Medienschaffenden gestaltet. Für Andreas Köhn, der als Fachbereichsfunktionär den Hut für Die Querköppe aufhat, ist die Rentenproblematik ein zentrales gewerkschaftliches Thema, schon weil es ohne Tariferhöhung auch keine Rentenerhöhungen gebe.

Für die vier ehrenamtlichen Redakteure stellt sich stets die Frage nach den aktuellen Inhalten der Ausgabe im nächsten Quartal. »Früher«, erinnert sich Asmussen, »haben wir in den Redaktionskonferenzen mehr darüber gestritten, was wichtig ist und was interessant sein könnte«. Inzwischen wird meist wird nur noch besprochen, was vorhanden ist und was bis zum Redaktionsschluss ergänzt werden kann. Längerfristige Planung findet kaum statt. Manch Ereignis ist zwei, drei Monate später auch nicht mehr relevant.

Asmussen, der von Anbeginn die Ausgaben koordiniert und grafisch gestaltet, will künftig mehr Gastautoren gewinnen. Keine leichte Aufgabe, denn Honorare gibt es bei den Querköppen nicht. Ansonsten macht die Redaktionsmannschaft im Jubiläumsjahr »erst einmal so weiter wie bisher«, meint der Zeitungsgründer.

Köhn nennt das gewerkschaftspublizistische Mauerblümchen »in der Verdi-Publikationslandschaft einmalig« und freut sich über das große Engagement der Macher. Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es wegen der Pandemie nicht. Aber Themen für lesenswerte Ausgaben werden den Gewerkschaftssenioren nicht ausgehen. Zumal sich durch die neuen Verdi-Strukturen weitere Themenfelder für Die Querköppe ergeben.