Der zahnlose Marx

Deutsches Historisches Museum

Als 2018 das Marx-Jahr über uns hinwegrollte wie einst die ursprüngliche Akkumulation über die englischen Bauern, wurde einmal mehr anschaulich, was seit Fukuyamas Ende der Geschichte (das nun auch schon wieder zu Ende ist) in den Balken knistert: Man fürchtet das Gespenst in Europa nicht mehr, man lädt es zur Halloweenparty ein. Der Denker, dessen Gegenstand die kapitalistische Epoche war, ist zum Gegenstand der kapitalistischen Epoche geworden. Entsprechend wird man von einer Marx-Ausstellung im Jahr 2022 nicht erwarten können, dass sie anderes als einen bemerkenswerten Kopf des 19. Jahrhunderts präsentiert, der gewiss auch Fragen gestellt habe, die uns noch angehen, über dessen Antworten man heute aber weit hinaus sei. Doch wer ist über wen hinaus?

In der bürgerlichen Gesellschaft steckt – nicht, was die Produktivkräfte, doch was die Gesittung angeht – kaum noch etwas drin. Was immer sie vermochte zu entwickeln, hat sie bereits in die Welt gesetzt. Als letzte Möglichkeit, an die eigene Zukunft zu glauben, bleibt ihr, sich ganz in die Jetztzeit zu verbeißen. Daher die Liquidation der Utopie. Daher die Rede vom Scheitern des Kommunismus. Daher das Gebot, alles bloß kritisch und nie im Modell zu denken. In einer solchen Weltlage werden die Antworten von morgen gern mit denen von gestern verwechselt.

Am 10. Februar eröffnete im ­Pei-Bau auf der Rückseite des Zeughauses die Ausstellung »Karl Marx und der Kapitalismus«; sie wird bis zum 21. August besuchbar bleiben. Aber so viel Zeit braucht es nicht, denn das Ganze beschränkt sich auf eine halbe Etage. Konzept und Aufbau sind, wie meistens im Deutschen Historischen Museum, anschaulich und einfallsreich. Manches trifft das Herz, anderes den Verstand, und die üblichen Peinlichkeiten (moraline Fußtritte gegen Lenin, verschmitzte Geleitworte von Gregor Gysi, frivoler Tratsch über Frederick Demuth etc.) blieben diesmal aus.

Medial tritt die Ausstellung breit auf. Neben den üblichen Abbildungen, Texttafeln, Film- und Tonfeatures finden sich Artefakte und Realien, Marxens Biographie betreffend oder die Geschichte des 19. Jahrhunderts – ob Produktivkräfte, ob Alltagsleben. Interaktive Spiele und Dampfmaschinengeräusche steigern die Aufmerksamkeit beim Publikum (manch ein Besucher dürfte schließlich seine Kinder oder einen Taz-Leser dabei haben). Neben bemerkenswerten Lebensdokumenten, einem Aktenstück etwa vom 17. August 1874, in dem Scotland Yard die Empfehlung ausspricht, dem suspekten Schriftsteller Marx die Einbürgerung zu verweigern, kann auch ein Autograph der »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« besichtigt werden. Die älteste Fotografie von Marx, jene berühmte von 1861, auf der er einem Stuhl den Nacken zu massieren scheint, wird vorgestellt mit einem possierlichen Zitat von Wilhelm Liebknecht: »Von Marx kenne ich keine schlechte Fotografie. Alle geben ihn richtig, weil er selbst sich stets richtig gegeben hat.« Und keine zwei Meter entfernt steht eine Camera obscura, was gleich in dreifacher Hinsicht Pointe macht. Zum einen als materielle Antithese gegen das Liebknecht-Zitat. Zum anderen als Anspielung auf die berühmte Stelle in der »Deutschen Ideologie«, worin Marx seinen Ideologiebegriff grundiert. Und drittens ist die Kamera auf einen Fleck an der Wand gerichtet, an dem spiegelverkehrt und auf dem Kopf Marxens bekanntes Diktum klebt, demzufolge er (Marx) Hegels Philosophie vom Kopf auf die Füße gestellt habe. Blickt man nun durch die Camera obscura, steht der Satz richtig herum. Die Idee, dass Hegels Philosophie erst Marx benötigt habe, um aus ihrer ideologischen in eine materialistische Form gebracht zu werden, ist selbst ideologisch, denn Hegel stand (und steht) bereits auf den Füßen. Ob die Kuratoren wissen, was sie hier zu Recht andeuten?

Azlan McLennan, Melbourne/Australien »Wie sich das Geld zum Weltgeld, entwickelt sich der Warenbesitzer zum Kosmopoliten« – Karl Marx, »Zur Kritik der Politischen Ökonomie«

Sinnvollerweise beginnt die Ausstellung mit den Lebensstationen des Menschen Marx. Auch dabei fällt etwas auf, das mehr für Marxisten als für gemeine Besucher interessant sein dürfte: Zieht man flüchtige Intermezzi ab, hatte Marx drei prägende Lebensstationen: in Deutschland, in Frankreich, in England. Diese drei Phasen erinnern an Lenins Diktum von den drei Quellen und Bestandteilen des Marxismus: deutscher Idealismus, französischer Sozialismus, englische Ökonomie. Und tatsächlich entspricht die thematische Entwicklung des Marxschen Werks diesen drei biographischen Phasen. Marx beginnt in Deutschland als Philosoph, entwickelt sich in Frankreich zum Politiker und vollendet sich in England als Theoretiker der Ökonomie.

Allerdings lässt die Ausstellung die Chance, sich diese diachrone Struktur zu geben, dann auch ganz vorn liegen und scheint eher bemüht, up to date zu sein. Der große Raum ist in sieben Teile gegliedert. Neben obligaten Themen, an denen aber auch schon wieder verdrießt, dass sie in der belanglosen Sprache der Jetztzeit formuliert sind – »Revolution und Gewalt«, »Neue Technologien«, »Ökonomie und Krise«, »Kämpfe und Bewegungen« –, erhält Randständiges unerfreulich viel Platz. »Religions- und Gesellschaftskritik« etwa als liebstes Thema all derer, die den jungen, ideologiekritischen Marx bevorzugen, der von Klassenkampf und Theorie des Kapitals noch wenig wusste. Oder »Judenemanzipation und Antisemitismus«, was im Marxschen Werk kaum eine Rolle spielt; die Stereotype, mit denen der junge Marx in »Zur Judenfrage« arbeitet, sind einem – nicht antisemitischen, aber doch leichtfertigen – Verständnis geschuldet, das sich noch stark an den abstrakten Formen des Kapitals abarbeitet und sich später mit der theoretischen Entwicklung der Reifejahre ganz beiläufig erledigt. Auch »Natur und Ökologie« bleiben im Kontext Marx subaltern, passen aber hübsch ins Zeitalter des woken Kapitalismus.

Dass eine solche Ausstellung wirklich tief in den Stoff dringen müsste, wäre gewiss zuviel verlangt. Sie muss den Besuchern nicht erläutern, was der Unterschied zwischen Wert und Mehrwert ist oder warum es »Fetischcharakter der Ware« und nicht »Warenfetisch« heißt. Sie darf auch klassische, bis heute nicht ganz gelöste Probleme des Marxismus meiden: Wie brauchbar ist die Praxisphilosophie? Verschwindet die Warenproduktion im Sozialismus? Stirbt der Staat wirklich ab? Wie ­adäquat ist die Diktatur des Proletariats als Inbegriff der Transformationsperiode? – Sie darf und sollte durchaus volkstümlich sein.

Doch wenn dann andererseits die einzige Stelle, an der die Ausstellung sich etwas mehr Theorie erlaubt, dem Marx-Forscher Michael Heinrich vorbehalten bleibt, ist gerade das kein Zufall. Er, der ins Weichbild der neuen Marx-Lektüre gehört, steht für eine Lesart, die Marxens Theorie strukturell aufschlüsseln möchte (soweit kein Einwand), doch dabei den Zusammenhang von Darstellungslogik und historischer Entwicklung zerstört, wodurch nicht bloß theoretische, sondern auch politische Sprengkraft verlorengeht. Und es ist kein Zufall, dass nahezu alle Vertreter dieser Richtung den Klassenkampf ablehnen und jedem politisch organisierten Versuch, Kapitalismus tatsächlich zu überwinden, ablehnend gegenüberstehen. Auf die Art präsentiert die kurzweilige, historiographisch-biographisch interessante Marx-Ausstellung im DHM einen Marx ohne Marxismus. Einen zahnlosen Marx.