Protest gegen Aufrüstungskurs

Die Organisation Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen teilte am Mittwoch zum Rüstungsprogramm der Bundesregierung mit:

Ohne vorherige gesellschaftliche oder auch nur innerparteiliche Debatte hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag ein 100-Milliarden-Sofort-Aufrüstungsprogramm für die deutsche Armee angekündigt – u. a. sollen neue Trägersysteme für die in Deutschland gelagerten US-Atombomben beschafft werden. Bereits von 2012 auf 2022 ist der Militäretat von 31,9 Milliarden Euro auf 50,3 Milliarden Euro gewachsen – ein Plus von 58 Prozent. (…) »Schon die bisherige Hochrüstung sorgte nicht für Sicherheit: Der Etat aller NATO-Staaten zusammen ist heute bereits 16mal höher als der Russlands«, erklärt dazu Thomas Carl Schwoerer, Bundessprecher der DFG-VK. (…)

Die Änderung der SPD-Grünen-FDP-Bundesregierung hin zu einem neuen Militarismus kommt überraschend, merkt Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK, an: »Vor nicht mal einem halben Jahr hat die Politik angekündigt, Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz zu ziehen und die deutsche Sicherheitspolitik zu überdenken – nun wird diese Politik sogar noch militärischer.« Zwar sei auch der massive Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht vorhersehbar gewesen, als Reaktion darauf aufzurüsten sei aber kein Sachzwang: »Aktuell wird häufig von einer ›Zeitenwende‹ in der deutschen Militärpolitik gesprochen – das ist richtig, aber es ist eine Wende hin zu einer Zeit von vor 70 Jahren«, so der 35jährige. Er sieht in der Aufrüstung eine große Gefahr: »Jeder Euro, Dollar oder Rubel, der ins Militär fließt, fehlt im Kampf gegen Menschheitsprobleme wie die Coronapandemie, die Klimakatastrophe oder die Armut.« (…)

In ihrer Rede auf einer Friedenskundgebung am Dienstag abend in Bochum setzte sich die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) unter anderem mit der Aufrüstung der Bundeswehr auseinander:

(…) Der Oligarchen-Kapitalismus führt den Krieg gegen die Ukraine, nicht die russische Bevölkerung, die am Ende aber unter den schweren Wirtschaftssanktionen am meisten leiden wird. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, wer in diesen Tagen auf die Vorgeschichte des Angriffs Russlands verweist, der wird sogleich als Putin-Versteher denunziert. In einer Analyse aber der Stiftung Wissenschaft und Politik ist unmissverständlich festgehalten: »Die Erosion der Sicherheitsvereinbarungen für Europa weist auf eine tiefere Wurzel des Ukraine-Konflikts hin.« Das muss man doch zur Kenntnis nehmen. (…) Wir brauchen gemeinsame Sicherheitsvereinbarungen in Europa. Und wir begrüßen jeden Strohhalm hier, wie die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Alles muss getan werden, damit Putin diesen Angriff stoppt und die russischen Truppen sich zurückziehen. (…)

Praktisch über Nacht wurden 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Tisch gepackt. Noch in diesem Jahr soll der Rüstungsetat zudem auf über zwei Prozent des BIP angehoben werden. Jetzt das größte Aufrüstungsprogramm nach dem Zweiten Weltkrieg aufzulegen ist doch der helle Wahnsinn. Wohin soll das führen? Als würde eine neue Hochrüstung zu einem Ende des Blutvergießens in der Ukraine beitragen. Als hätte Wettrüsten in der Vergangenheit einen Krieg verhindert. Als würden die NATO-Staaten nicht schon heute über 1,1 Billionen Euro für Rüstung ausgeben. Wieviel soll da noch oben drauf kommen? (…)