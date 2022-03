Linksfraktion begrüßt weitere Verhandlungen

Berlin. Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, hat am Mittwoch »die mögliche Fortführung von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine« im Namen ihrer Fraktion begrüßt. Der Einmarsch müsse beendet und die Truppen aus der Ukraine müssten zurückgezogen werden. »Gespräche mit dem Ziel eines Waffenstillstands und der Beendigung des Blutvergießens sollten international unterstützt werden«, hieß es in der Erklärung weiter. Am Dienstag hatte sich die ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht dafür ausgesprochen, »der russischen Führung ein Angebot« zu machen. Dessen Umrisse seien klar: Waffenstillstand, Rückzug der russischen Truppen, Souveränität und Integrität der Ukraine und »im Gegenzug die Zusicherung des Westens, künftig darauf zu verzichten, die ukrainischen Streitkräfte weiter in die militärischen Strukturen der NATO zu integrieren«. (dpa/jW)