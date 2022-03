Geier kreisen über Moskau

Anton Vaganov/REUTERS Der Rubel ist im freien Fall: Schlangen bilden sich vor Geldautomaten in Sankt Petersburg (27.2.2022)

Das deutsche Finanzkapital greift zur Bazooka. »Wir wollen Russland politisch, finanziell und wirtschaftlich isolieren«, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag abend nach Beratungen der G7-Finanzminister. Es gehe um die »Maximierung des Schadens für die russische Wirtschaft«, für Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin und für die russischen Kapitalmärkte. Die Wirkung der Sanktionen, die auch die Zentralbank träfen, übertreffe die Erwartungen. »Der Rubel ist in freiem Fall«, jubelte er.

Das unternehmernahe Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel setzt darauf, Russland am langen Arm verhungern zu lassen. Die »Zeit spielt gegen Putin«, erklärte Vizechef Stefan Kooths, der auch der Präsident der Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft (siehe Interview) ist, in einer Mitteilung am vergangenen Sonntag.

Langfristiger Vorteil

Entscheidend für den Rückzug Russlands aus der Ukraine werde das wirtschaftliche Kraftgefälle sein. Schließlich übertreffe die Wirtschaftsleistung des Westens (USA, Vereinigtes Königreich, Japan, EU) die russische um das Zehnfache. Daraus folge, dass für jeden Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts, den der Westen für das Militär ausgebe, Russland elf Prozentpunkte mobilisieren müsse, um gleichzuziehen. Die militärische Macht könne auf Dauer nur durch wirtschaftliche Stärke aufrechterhalten werden. Putin mache sein ökonomisch schwaches Land nun noch schwächer. Rohstoffoligarchen seien dabei »willige Gefolgsleute«, das Land brächten sie allerdings nicht voran. Wie heuchlerisch diese Äußerung ist, verdeutlicht die Tatsache, dass es Kooths Gefolgsleute in der Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft waren, die Russlands Vorzeigeoligarchen Michael Chodorkowski für seinen Einsatz für westliche Werte, Wettbewerb und Marktwirtschaft 2017 feierlich mit der Hayek-Medaille auszeichneten.

Ein Ölembargo sieht das IfW nicht als beste Waffe im Wirtschaftskrieg. Andere Lieferländer dürften diese kurzfristig nicht ausgleichen können, weshalb Russland kaum größerer Schaden entstehen werde. Vielmehr spiele die Zeit dem Westen in die Hände. »Denn die Kosten für den Umbau der Energieversorgung sind höher, je abrupter er erfolgen muss, beziehungsweise niedriger, je länger noch Gas fließt«, führte Kooths aus. Ein sofortiger Lieferstopp würde der Ukraine nicht helfen. Nur ein starker Westen könne Russland »wirtschaftlich in die Knie« zwingen. Die Folgen werden kühl kalkuliert: »Kosten nur um des Opfers willen einzugehen erinnert mehr an Ablasshandel als an strategische Politik.« Eine solche »Solidarität« brächte der Ukraine nichts.

Beute aufteilen

Gleichsam warnt das IfW vor Kollateralschäden für die deutsche Wirtschaft. Die »negativen Rückwirkungen« dürften ungleich verteilt sein, daher sei es ratsam, die im Russland-Geschäft besonders engagierten deutschen Konzerne urch einen – idealerweise EU-weiten – Fonds abzusichern. Das hätte auch den Vorteil, die »interne Verständigung der EU-Länder auf eine gemeinsame Linie zu stützen«, weil die je Land unterschiedliche wirtschaftliche Betroffenheit dadurch tendenziell abgefangen würde. Dies käme der »Konsensfindung« der EU zugute und würde so im Ergebnis schärfere Sanktionen und raschere Reaktionen zulassen. Die Beute soll gerecht verteilt werden.