Zehntausend im Ausstand

Dominic Lipinski/PA via AP

Rund 10.000 Beschäftigte der Londoner U-Bahn haben am Mittwoch erneut gegen Rentenkürzungen und Stellenabbau protestiert. Bereits am Dienstag waren sie dem Aufruf der Gewerkschaft RMT gefolgt und in den Ausstand getreten, der bis diesen Donnerstag andauern soll. 20 Stationen blieben am Mittwoch geschlossen, es kam zu Verspätungen und Zugausfällen, an den U-Bahn-Eingängen bildeten sich lange Schlangen. Laut RMT will der Betreiber London Underground Limited 600 Jobs streichen sowie starke Kürzungen bei der Betriebsrente vornehmen. (jW)