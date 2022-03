Krieg mit allen Mitteln

Viacheslav Ratynskyi/REUTERS Vom Zivilisten zum Kombattanten: Anleitung zum Werfen von Molotowcocktails durch ukrainische Soldaten (Schitomir, 1.3.2022)

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Bedingungen für eine Beendigung der »Militäroperation« in der Ukraine bekräftigt. Die Regierung in Kiew müsse die »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Krim anerkennen, teilte der Kreml am Dienstag abend in Moskau mit. Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden, hieß es. Verpflichten müsse sich die Ukraine auch, künftig weiter auf Atomwaffen zu verzichten. Es war die erste Äußerung dieser Art, nachdem am Montag Vertreter Kiews und Moskaus in Belarus ergebnislos über eine Beendigung des Krieges verhandelt hatten.

»Erfolge« vermeldet

Das nächste Treffen war für Mittwoch abend (nach jW-Redaktionsschluss) geplant. »Unsere Delegation ist bereit, die Gespräche fortzusetzen«, hatte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, zuvor mitgeteilt. Aus Kiew wurden am Nachmittag zunächst Zweifel geäußert. Später hieß es der Agentur Unian zufolge, die Ukraine habe neuen Verhandlungen mit Russland am Mittwoch abend zugestimmt.

Zum Kampfgeschehen vermeldeten sowohl Russland als auch die Ukraine »Erfolge«. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, gegen Geheimdiensteinrichtungen in Kiew seien »hochpräzise Waffen« eingesetzt worden. Die Übertragung aus dem Fernsehturm sei nun deaktiviert. Dessen Nähe zu der Holocaustgedenkstätte Babyn Jar veranlasste den ukrainischen Präsidenten dazu, Moskau in einer Videobotschaft die »Auslöschung« der Ukraine vorzuwerfen. »Sie haben den Befehl, unsere Geschichte auszulöschen. Unser Land auszulöschen. Uns alle auszulöschen«, so Wolodimir Selenskij. Unklarheit gab es über die am Morgen von russischer Seite vermeldet Einnahme der Schwarzmeerstadt Cherson. Aus dem ukrainischen Präsidialamt wurde diese Darstellung einige Stunden später dementiert. Mit der Einnahme Chersons könnte Russland den ukrainischen Nachschub zwischen dem Westen und dem Osten des Landes schwer treffen.

Die Kämpfe um die von russischen Truppen umzingelte Hafenstadt Mariupol dauerten an. Nach Angaben der Miliz der »Volksrepubliken« würden Zivilisten in einer der Schulen der Stadt und in der Asowstahl-Fabrik festgehalten, während im Hof der Fabrik Militärfahrzeuge stationiert seien. »Die Nationalisten planen, die Fabrikgebäude in die Luft zu sprengen und dann die russische Seite der Vernichtung von Zivilisten und der Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch Artilleriebeschuss zu beschuldigen«, so die Mitteilung laut TASS weiter. Zuvor hatte der Sprecher der Volksmiliz, Eduard Bassurin, erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte Zivilisten nicht erlaubten, die Stadt zu verlassen.

AKW weiter in Betrieb

Russische Diplomaten teilten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mit, das größte der vier ukrainischen Atomkraftwerke unter ihre Kontrolle gebracht zu haben, wie IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch mitteilte. Demnach sorgten die Mitarbeiter im nun eingenommenen AKW Saporischschja weiterhin für den sicheren Betrieb. Auch Kiew berichtete der IAEA am Mittwoch morgen, dass die Kommunikation mit allen Kernkraftwerken im Land weiterbestehe und dass ihr Betrieb normal weiterlaufe. Am Mittwoch tagt der Gouverneursrat der IAEA, um die Lage zu besprechen.

Kiew warf Russland am Mittwoch erneut den Beschuss ziviler Ziele vor. Ukrainischen Angaben zufolge sollen bisher mindestens 200 russische Soldaten gefangengenommen worden sein. Jenen, die sich ergeben, bietet Kiew Straffreiheit und umgerechnet mehr als 40.000 Euro an. Finanziert werde die Aktion von der internationalen IT-Industrie, meldete dpa. Moskau dementiert vehement, Zivilisten und Wohngegenden zu attackieren und wirft der ukrainischen Armee vor, schwere Waffen in bewohnten Arealen zu positionieren, um die Zahl ziviler Opfer zu erhöhen. Diese bezifferte der ukrainische Rettungsdienst am Mittwoch mit 2.000. Gestorbene Soldaten seien darin nicht inbegriffen. Die Unterscheidung wird jedoch erschwert, seit Kiew Waffen an die Bevölkerung ausgibt und zu bewaffnetem Widerstand aufruft, Zivilisten also zu Kombattanten gemacht werden.

Das spielt für den Westen keine Rolle. Bei seiner ersten Rede zur Lage der Nation am Dienstag abend erklärte US-Präsident Joseph Biden mit Stolz, »jeder, vom Studenten bis zum pensionierten Lehrer, wurde zum Soldaten, der sein Heimatland verteidigt«. Weiter sagte er mit Blick auf den »Diktator«, Putin habe sich »schwer verkalkuliert«, er sei auf eine »Wand der Stärke« gestoßen. »Während er auf dem Schlachtfeld vielleicht Gewinne erzielt, wird er langfristig einen hohen Preis zahlen.« Neben der Androhung weiterer Strafmaßnahmen verkündete Biden die Sperrung des US-Luftraums für russische Flugzeuge. Unterdessen sprach Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in New York bei der seit Montag laufenden UN-Dringlichkeitssitzung. Die Grünen-Politikerin appellierte an die Vollversammlung, eine gegen Russland gerichtete Resolution zu unterstützen. Die Abstimmung war für Mittwoch nach jW-Redaktionsschluss geplant.

Neue Drohnen für Kiew

Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerk UNHCR vom Mittwoch haben rund 836.000 Menschen das Land verlassen. Unterdessen nahmen die ukrainischen Grenzbehörden mehr als 60 ukrainische Männer beim versuchten »illegalen« Grenzübertritt in die Republik Moldau fest. Die Männer im »wehrfähigen Alter« seien sofort an das zuständige Amt übergeben worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Am Vortag waren ebenfalls 16 Männer festgenommen und der Armee überstellt worden.

Auch Waffen fließen weiter ins Land: Aus der Türkei wurden am Mittwoch »Bayraktar«-Drohnen geliefert, die laut Kiew »bereits jetzt für den Kampfeinsatz bereit« seien, ­Spanien kündigte an, »den ukrainischen Widerstand« mit »militärischem Offensivmaterial« auszustatten.