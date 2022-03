US-Delegation in Taiwan eingetroffen

Taipeh. Eine Delegation früherer US-Verteidigungspolitiker ist am Dienstag in Taiwan eingetroffen, um die »Unterstützung« der USA für die abtrünnige chinesische Provinz zu demonstrieren. Die Regierung in Taipeh begrüßte die Visite am selben Tag als Zeichen, dass die Beziehungen zu den USA »felsenfest« seien. Präsidentin Tsai Ing-wen will die Delegation am Mittwoch empfangen. Die Regierung in Beijing kritisierte die Reise. »Jeder Versuch der USA, Unterstützung für Taiwan zu zeigen, ist vergeblich«, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Die USA sollten ihre offiziellen Kontakte mit Taiwan einstellen, um Frieden und Stabilität nicht zu untergraben. Chinas Volk sei fest entschlossen, »die territoriale Integrität zu verteidigen«, sagte der Sprecher. (dpa/jW)