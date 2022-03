Tote nach Razzia im Westjordanland

Ramallah. Bei einer israelischen Razzia im besetzten Westjordanland sind in der Nacht zum Dienstag zwei Palästinenser getötet worden. Ein 22jähriger und ein 18jähriger hätten bei dem

Vorfall in der Stadt Dschenin tödliche Schussverletzungen erlitten, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Nach Angaben der israelischen Polizei war eine Einheit in das

Autonomiegebiet vorgedrungen, um einen »Terrorverdächtigen« festzunehmen. Nach der Festnahme seien die Truppen aus mehreren Richtungen beschossen worden, woraufhin sie zurückgeschossen hätten. Es sei zudem zu Zusammenstößen mit rund 150 Einwohnern gekommen. (dpa/jW)