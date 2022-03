Reallohnverluste für Tarifbeschäftigte

Wiesbaden. Beschäftigte, für die Tarifverträge gelten, verzeichnen das zweite Jahr in Folge Reallohnverluste. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, stiegen Verdienste von Lohnabhängigen in Tarifbindung im vergangenen Jahr nur um 1,3 Prozent. Sie lagen damit deutlich hinter der Steigerung der Verbraucherpreise um 3,1 Prozent. Laut Bundesamt war dies einschließlich vereinbarter Sonderzahlungen der niedrigste Wert seit Einführung der Auswertung im Jahr 2010. Als Gründe für die Entwicklung nannte das Amt niedrigere Tarifabschlüsse sowie vergleichsweise hohe Sonderzahlungen im Vergleichsjahr 2020, in dem Beschäftigte Coronaprämien erhalten hätten. (dpa/jW)