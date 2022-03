Neue Debatte über »Dienstpflicht«

Berlin. Der russische Angriff auf die Ukraine hat eine neue Debatte über die Einführung einer allgemeinen »Dienstpflicht« in Deutschland ausgelöst. Politiker aus Union und SPD forderten am Dienstag eine Diskussion über einen solchen Schritt, bei dem es um Regelungen für den Wehrdienst und soziale Dienste ginge. Dagegen erklärte FDP-Fraktionschef Christian Dürr eine Neuauflage der Wehrpflicht in Deutschland für ausgeschlossen. Unterdessen stellte Generalinspekteur Eberhard Zorn die Bundeswehr auf tiefgreifende Veränderungen ein. Es müssten bürokratische Hürden abgebaut und die Einsatzbereitschaft der Truppe in der Fläche schnell und sichtbar erhöht werden. (dpa/jW)