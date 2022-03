Polen: Mehr Interesse am Kriegsdienst

Warschau. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs wollen deutlich mehr Menschen in Polen in der Armee dienen. In der letzten Februarwoche hätten 2.200 Interessierte einen Antrag auf Aufnahme in die Streitkräfte gestellt, teilte das Verteidigungsministerium in Warschau am Dienstag mit. Bislang waren es demnach rund 400 Bewerber und Bewerberinnen pro Woche. Auch das Interesse an der Armee zur Territorialverteidigung (WOT), deren Freiwillige ein Wochenende im Monat geschult werden und trainieren, sei gestiegen. (dpa/jW)