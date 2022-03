Inflation steigt auf über fünf Prozent

Wiesbaden. Im Februar ist die Inflation in der Bundesrepublik im Vergleich zum Vorjahresmonat über fünf Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber Februar 2021, verstärkt von hohen Energiepreisen, um 5,1 Prozent. Im Januar 2022 hatte die jährliche Teuerungsrate bei 4,9 und im Dezember 2021 bei 5,3 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat waren die Verbraucherpreise im Februar um 0,9 Prozent gestiegen. Besonders stark stiegen Energiepreise für Privathaushalte und Sprit. Diese verzeichneten innerhalb eines Jahres bis Februar einen Zuwachs um 22,5 Prozent. Laut dem Direktor der Einrichtung IMK der Hans-­Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, werden steigende Energiepreise an den Weltmärkten und im Großhandel auch im Jahresverlauf zu weiter steigenden Verbraucherpreisen führen. (dpa/AFP/jW)