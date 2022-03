Burkina Faso: Militär will drei Jahre regieren

Ouagadougou. Die seit einem Putsch an der Macht stehende Militärjunta im westafrikanischen Burkina Faso will drei Jahre im Amt bleiben. In den kommenden Tagen werde ein ziviler Ministerpräsident ernannt, der eine Übergangsregierung aus bis zu 25 Ministern bilden solle, teilte die Junta am Dienstag mit. Mitte Februar hatte der Anführer der Junta, Paul-Henri Sandaogo Damiba, das Präsidentenamt übernommen. Meuternde Soldaten hatten den gewählten Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré zuvor am 24. Januar gestürzt. Das Land mit 21 Millionen Einwohnern befindet sich vor allem wegen des zunehmenden dschihadistischen Terrors in der Sahelzone in einer schweren politischen Krise. In der Region agieren viele Milizen, dazu kommen langanhaltende Dürren und Hungersnöte. (dpa/jW)