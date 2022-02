Der größte und böseste Spieler

AP Photo/Frank Franklin II/dpa Joel Embiid von den Philadelpbhia 76ers in voller Aktion (27.2.2022)

Die Geschichte des bisherigen Saisonverlaufs der Philadelphia 76ers kann unmöglich erzählt werden, ohne den Namen Ben Simmons zu erwähnen. Der 25jährige zählte in den vergangenen Jahren zu den größten Stars der Mannschaft von Trainer Doc Rivers. Nach dessen harscher Kritik an Simmons’ Leistung in den vergangenen Playoffs gab der Australier vor Beginn der aktuellen Saison bekannt, zukünftig nicht mehr für die »Sixers« auflaufen zu wollen. So zumindest der Tenor der medialen Berichterstattung über die Beweggründe von Simmons.

Nach monatelangen Spekulationen über dessen Zukunft kam es Anfang Februar zu einem Spielertausch zwischen Philadelphia und den Brooklyn Nets. Letztere gaben mit James Harden einen ihrer Leistungsträger an die 76ers ab, die wiederum dafür Simmons nach New York schickten. Ein Geschäft, das vorerst alle Beteiligten zufriedenstellte.

Einer, der sich über diesen Tausch besonders freuen dürfte, ist Joel Embiid. Mit Harden hat der 27jährige Center nach der langen Abwesenheit von Simmons nun wieder einen echten Superstar an seiner Seite. Dass die 76ers in der bisherigen Saison stets zu den besten Teams in der Eastern Conference zählten, liegt dabei vor allem an den überragenden Leistungen von Embiid.

Im Basketball, einem Spiel, bei dem pro Mannschaft nur fünf Spieler gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen, kann ein einziger Ausnahmespieler eben den Unterschied ausmachen. Und Embiid ist ein solcher. Gleichzeitig steht er prototypisch für zwei Entwicklungen der NBA in den vergangenen Jahren: Obwohl Embiid 2,13 Meter groß ist, kann er erstaunlich gut mit dem Ball umgehen und hat sogar beim Dreipunktewurf solide Statistiken. Qualitäten, die immer häufiger auch bei großen Spielern zu sehen sind.

Zudem stammt Embiid nicht aus den USA, sondern ist in Kamerun geboren. Damit steht er in einer Reihe mit Spielern wie Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic oder Nikola Jokic, die allesamt zu den aktuell größten Stars der NBA zählen und keine US-Amerikaner sind. Der Serbe Jokic wurde in der vergangenen Saison zum besten Spieler der Liga gewählt, Embiid landete auf Platz zwei.

»Es gibt nur wenige Dinge, die ich kontrollieren kann«, zeigte sich Embiid damals enttäuscht. »Als Team hatten wir ein gutes Jahr, und ich war ein Teil davon. Es ist enttäuschend, denn als Spieler arbeitest du sehr hart für Momente wie diesen. Aber noch mal, das kann ich nicht kontrollieren.« Auch in dieser Saison machen Jokic und Embiid das Rennen um den wertvollsten Spieler wohl wieder unter sich aus. Wobei Embiid gute Chancen zugeschrieben werden, sich dieses Jahr den Titel zum ersten Mal in seiner Karriere zu sichern.

Gerade seit Ende des vergangenen Jahres hat Embiid noch einmal ordentlich aufgedreht. »Ich glaube, die größte Veränderung in seinem Spiel ist, dass er nicht mehr so viele Würfe nimmt, sondern gleich zu Beginn eines Spiels klarmacht, wer der größte und böseste Spieler auf dem Platz ist«, so Embiids Trainer Doc Rivers gegenüber Sixers Wire.

Dass die Karriere von Embiid einmal einen solch positiven Verlauf nehmen wird, war zunächst nicht unbedingt abzusehen. Gleich seine beiden ersten Spielzeiten verpasste Embiid verletzungsbedingt. Auch heute noch macht ihm sein Körper oftmals ein Strich durch die Rechnung. Bleibt Embiid jedoch von Verletzungen weitgehend verschont, steht ihm in dieser Saison vielleicht noch Großes bevor.

Dazu gehört aber auch, dass die 76ers in den Playoffs erfolgreicher spielen als die Jahre zuvor. Die Verpflichtung von James Harden könnte hierbei ein wichtiges Puzzlestück sein. Die ersten beiden Spiele der Ära ­Embiid/Harden wurden jeweils gewonnen, die Chemie zwischen den Superstars scheint zu stimmen.

»James Harden ist ein Basketballgenie«, sagte Sixers-Manager Daryl Morey zuletzt bei ESPN. »Ich denke, er war immer der Meinung, dass Joel der perfekte Mitspieler für ihn ist.« Es könnte die Spielzeit des großen, bösen Joel Embiid werden.