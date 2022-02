NGG: Lohnplus nach Warnstreiks

Erfurt. Die Kollegen von Fude und Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG in Gransee und Erfurt haben sich durchgesetzt, teilte der Landesbezirk Ost der Gewerkschaft Nahrungsmittel, Genuss, Gaststätten (NGG) am vergangenen Freitag mit. Ein zweiter Warnstreiktag mit einer achtstündigen Arbeitsniederlegung an beiden Standorten am Montag vor einer Woche brachte demnach den Durchbruch. Über acht Prozent Tariferhöhung bis nächstes Jahr und eine Angleichung der Löhne auf das Entgeltniveau des Flächentarifvertrages Milchindustrie Ost. »Kämpfen lohnt sich. Eine wichtige Botschaft an alle Beschäftigte. Nachmachen nicht verboten«, heißt es abschließend in der NGG-Mitteilung. (jW)