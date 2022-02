Schluss mit deutscher Aufrüstungspolitik!

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) NRW forderte am Montag ein Ende der deutschen Aufrüstungspolitik:

»Wir sehen mit Erschrecken das Anwachsen der Opferzahlen und setzen uns ein für einen sofortigen Waffenstillstand. Waffenlieferungen an die ­Ukraine sind daher der falsche Weg, der nur zu einer Verlängerung der Kampfhandlungen und zu mehr Opfern führt«, sagte Joachim Schramm, Landesgeschäftsführer der Organisation. Die Friedensgesellschaft ist daher schockiert von der Kehrtwende der Bundesregierung, die nun solche Waffenlieferungen beschlossen hat und die Bundeswehr massiv aufrüsten will. »Im Gegensatz zu anderen Stimmen sind wir nicht der Meinung, dass die Ablehnung von Aufrüstung und Waffenexporten in der Vergangenheit falsch war. Im Gegenteil basiert diese militärkritische Position ja auf den schlimmen Erfahrungen der deutschen Geschichte, aber auch anderer schrecklicher Kriege, und muss nun gerade in aktuellen kriegerischen Zeiten gelten«, so Schramm. Auch die indirekte Drohung der russischen Regierung mit Atomwaffen mache deutlich, wie gefährlich die Situation sei. Mehr Aufrüstung im Westen verschlimmere die Lage nur. Die DFG-VK begrüßt die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine und betont ihre schon lange erhobene Forderung »Grenzen auf für Flüchtlinge – Grenzen zu für Waffen«. Die Friedensgesellschaft unterstützt den Aufruf zu bundesweiten Friedensaktionen am kommenden Wochenende. Dann werden Friedensgruppen bundesweit auf die Straße gehen, um für ein Ende des Krieges in der Ukraine, für Verhandlungen und gegen weitere Aufrüstung zu demonstrieren.

Die Entwicklungsorganisation Oxfam kritisierte am Montag die mangelnde Unterstützung für am stärksten vom Klimawandel betroffene Länder:

Der UN-Wissenschaftsrat (IPCC) hat in seinem heute vorgestellten Bericht ein düsteres Bild über künftige Szenarien der Klimakrise und ihrer Folgen für die Menschheit vorgelegt. Jan Kowalzig, Referent für Klimawandel der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam, kommentiert: »Der Bericht ist ein Katalog von Schäden, Zerstörungen und wachsenden Ungerechtigkeiten infolge der eskalierenden Klimakrise. Er rückt die gefährliche Unzulänglichkeit der Klimaschutzziele vor allem der großen Wirtschaftsmächte wieder ins Rampenlicht, aber auch die mangelhafte Unterstützung für einkommensschwache Länder, die besonders von der Klimakrise betroffen sind. Der heute vorgestellte Bericht zeigt deutlich, dass die Folgeschäden der Klimakrise vor allem die in Armut lebenden Menschen in den einkommensschwachen Ländern treffen, die sich nur schwer gegen die klimatischen Veränderungen schützen können, in der Regel aber kaum zur Krise beigetragen haben. Familien in Somalia, deren Viehherden in der Dürre verdurstet sind, oder Menschen auf den Philippinen, die noch immer in Turnhallen leben müssen, nachdem der Supertaifun Raj kurz vor Weihnachten ihre Häuser weggefegt hat, brauchen diesen Bericht nicht, um zu verstehen, wie die Klimakrise ihre Lebensgrundlagen zerstört. Wachsende Ungleichheit ist ein Schlüsselfaktor in der Klimakrise. In den knapp 100 Tagen seit der letzten UN-Weltklimakonferenz COP 26, hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung deutlich mehr Treibhausgase verursacht als die gesamte Bevölkerung Afrikas in einem ganzen Jahr. Vor allem die Superreichen verheizen mit ihrem krassen Konsum, ihren Luxusyachten und Privatjets die Chancen künftiger Generationen auf eine bewohnbare Erde.«