Rüstungswalze

Mindaugas Kulbis/AP/dpa Bundeswehr-Panzer bei Parade zum Tag der Streitkräfte in Litauens Hauptstadt Vilnius (23.11.2018)

Noch stimmen sie in Berlin nicht »Jeder Schuss – ein Russ’« an, sie handeln nur danach. Die Außenministerin will »Russland ruinieren«, und der Kanzler sprach anders als zu Beginn der Pandemie nicht von »Wumms« und »Bazooka«, sondern feuerte prosaisch mal eben 100 Milliarden Euro und generell zwei Prozent vom Inlandsprodukt in die Rüstungskasse. Das bedeutet: Die regierende Kaste interessiert sich zwar für die Ukraine als Instrument gegen Russland, das aber bleibt ihr Hauptproblem. Der kollektive Westen hat die Russische Föderation 30 Jahre als Müllhaufen behandelt, stellte die Ukraine 2013 vor die Wahl zwischen EU und ­eurasischer Zollgemeinschaft, kennt nun aber nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine mitten in vielfältigen eigenen Krisen nur das lange angekündigte Mittel: Wettrüsten in neuer Dimension. Russland hat sich darauf ebenso wie China bislang nicht eingelassen, es hat kein globales Netz von Militärbasen, betreibt keinen Neokolonialismus, sondern stoppt westliche Kriege. Wer da von Imperialismus auf beiden Seiten redet, dem sind die Maßstäbe der Leninschen Analyse gründlich verlorengegangen.

Russland ist ein kapitalistisches Land, das seit 30 Jahren als Fußabtreter des Westens behandelt wurde. Seit 20 Jahren reagiert es mehr und mehr darauf und hat entgegen allen westlichen Prognosen mit relativ geringem Aufwand gegen die NATO-Einkreisung ein annäherndes Gleichgewicht hergestellt. Das »Serbien muss sterbien« von 1914 wurde beim NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 in deutschen Medien und Gemütern erneut populär, es bediente alte antirussische Reflexe, und dabei ist es geblieben. 2002 zerrissen die USA zudem den Vertrag über Abwehrsysteme gegen ballistische Raketen von 1972. Da massakrierte der Westen bereits Afghanen. Der US-Anspruch auf freie Hand bei jedem Krieg war wieder da.

Von der Linke-Partei- und Fraktionsführung war im Wahlkampf 2021 zu hören, der Westen und die NATO seien gleichermaßen schuld an der heutigen Lage. So war es nur folgerichtig, dass die Kofraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali am Sonntag im Bundestag den Angriff Russlands auf die Ukraine als »durch nichts zu relativieren und durch nichts zu rechtfertigen« bezeichnete. Erklären heißt aber nicht rechtfertigen. Wer acht Jahre lang schweigend zusah, wenn ukrainische Artillerie mit dem Wohlwollen des Westens in ostukrainische Wohnblöcke feuerte, wer dem Massenmord durch Nazis in Odessa 2014 wenig Beachtung schenkte, der findet solche Formulierungen, wenn die russische Armee zur Hilfe für den Donbass in Marsch gesetzt wird. Das war ein Völkerrechtsbruch, aber auch Notwehr. Wer das eine sagt und das andere verschweigt, wird und will wieder einmal gegen die antirussische Rüstungswalze wenig bis nichts ausrichten. Rheinmetall, Scholz, Baerbock und NATO können ungestört loslegen.