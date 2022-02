EU, jetzt mit Herz

REUTERS/Yara Nardi Warten in einem Übergangslager in Przemysl in Polen (28.2.2022)

Auf einmal geht alles ganz schnell: »Alle EU-Staaten sind zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereit«. Das erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Sonntag abend nach einem Sondergipfel mit ihren EU-Amtskollegen. Wegen der Bedrohung durch Russland sei Europa »heute enger zusammengerückt«, so Faeser.

Laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) vom Montag mittag sind bereits 422.000 Menschen aus der Ukraine in benachbarte Länder geflohen. UNHCR-Sprecher Chris Melzer ging von einer sechsstelligen Zahl an Binnenflüchtlingen aus, eine genaue Schätzung sei nicht möglich. EU-Katastrophenschutzkommissar Janez Lenarcic sagte, es könnten mehr als sieben Millionen Ukrainer betroffen sein, sollte der Krieg länger dauern.

Die meisten Flüchtlinge hat bislang Polen aufgenommen. Der polnische Grenzschutz sprach am Montag von mehr als 281.000. In Rumänien sind mehr als 70.000 Kriegsflüchtlinge angekommen. 37.000 davon seien weitergereist, erklärte Regierungssprecher Dan Carbunaru am Montag in Bukarest. 373 Ukrainer hätten in Rumänien Asylanträge gestellt. Auch in der Slowakei und Ungarn zeigten sich die Regierungen plötzlich großzügig.

Es ist auffällig, dass jene Länder, die seit 2015 jegliche humanitäre Verantwortung abgelehnt hatten und sich am vehementesten gegen eine Verteilung von Flüchtlingen in der EU gewehrt haben, nun ohne Murren bei der Bewältigung der Krise mitmachen – während beispielsweise an der hochmilitarisierten Grenze zu Polen in Belarus immer noch eine unbekannte Zahl Asylsuchender aus dem Nahen Osten in der Kälte kampiert. Einen Hinweis auf die Gründe gab Anfang vergangener Woche Bulgariens Premier Kiril Petkow. »Das sind nicht die Flüchtlinge, an die wir gewöhnt sind«, sagte Petkow vor Journalisten. »Diese Menschen sind Europäer. Diese Menschen sind intelligent, sie sind gebildet.« Es seien keine »Menschen mit unklarer Vergangenheit, die vielleicht sogar Terroristen waren«. Er fasste zusammen: »Mit anderen Worten, es gibt derzeit kein einziges europäisches Land, das Angst vor der aktuellen Flüchtlingswelle hat.«

Ähnlich äußerte sich laut der britischen kommunistischen Tageszeitung Morning Star auch das Kommunikationsbüro der Slowakei: »Ukrainische Flüchtlinge kommen aus einem Umfeld, das in einem kulturellen, religiösen und historischen Sinne etwas völlig anderes ist als jenes, aus dem Flüchtlinge aus Afghanistan kommen.« Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht.

Dazu passen die Bilder, die am Wochenende in den sozialen Medien kursierten und die zeigten, wie nichtweiße Flüchtlinge am Übertreten der Grenze von der Ukraine zu Polen gehindert wurden. Laut Berichten habe es sich dabei vor allem auch um Studenten aus Afrika gehandelt. Die Vorwürfe, es seien rassistische, selektive Kontrollen durchgeführt worden, galten sowohl den ukrainischen als auch den polnischen Beamten.

Das schlug auch diplomatisch Wellen: Der Sprecher des nigerianischen Präsidenten, Garbe Shehu, erklärte: »Alle, die vor einem Konflikt fliehen, haben unter der UN-Konvention das gleiche Recht auf sicheres Geleit – unabhängig von ihrem Pass oder der Hautfarbe.« Der Außenminister des Landes, Geoffrey Onyeama, erbat von den ukrainischen Behörden Aufklärung über den Vorgang. Laut Shehu sind rund 6.000 Nigerianer in dem Land. Auch in Südafrika wurde Empörung laut. Clayson Monyela vom Außenministerium schrieb am Sonntag abend im Kurznachrichtendienst Twitter: »Südafrikanischen Studenten und anderen Afrikanern wurde an der ukrainisch-polnischen Grenze übel mitgespielt.«

Der polnische Grenzschutz sah sich gezwungen, die Berichte zu dementieren und sprach am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa von »Unfug«. Man helfe allen, so eine Behördensprecherin, »die Staatsangehörigkeit oder Nationalität spielen keine Rolle«.

Am Donnerstag wollen die EU-Innenminister bei einem weiteren Treffen ihre neuen Regelungen beschließen, die für alle Mitgliedstaaten gelten sollen. Diskutiert werden soll dann auch ein Vorschlag der EU-Kommission, der den ukrainischen Flüchtlingen ohne langes Asylverfahren vorübergehenden Schutz mit bestimmten Mindeststandards gewähren soll. Die anderen werden im Mittelmeer dem Tod durch Ertrinken überlassen.