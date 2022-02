Hausinterne Gegenmacht

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa War fällig: Beschäftigte in der »Gigafactory« haben jetzt eine Belegschaftsvertretung (Grünheide, 22.11.2021)

Kontrollierte Offensive, ein bisschen wie aus einer Lehrfibel für Bosse: Im vergangenen November war die Initiative zur Wahl eines Betriebsrates (BR) beim US-Elektroautobauer Tesla im brandenburgischen Grünheide bekanntgeworden. »Autsch«, dürften sich damals Sekretäre der IG Metall (IGM) gedacht haben. Denn: Der Anstoß kam nicht vom IGM-Landesbezirk Berlin, Brandenburg, Sachsen, sondern – mutmaßlich – aus den Reihen des Tesla-Managements. Nach erstem Zögern unterstützten Metaller die BR-Ini in der »Gigafactory« von Firmenchef Elon Musk. Und am Montag war es soweit: Beschäftigte wählten ihre Belegschaftsvertretung (Ergebnis der Stimmabgabe nach jW-Redaktionsschluss). Damit hätten die Kollegen ein »Zeichen für Mitbestimmung im Werk gesetzt«, sagte IGM-Bezirkleiterin Birgit Dietze am Montag gegenüber jW. Dennoch, Fragen bleiben ob des Wahlprozederes.

Etwa jene: Tesla zufolge sollen in Grünheide einmal 12.000 Beschäftigte ackern. Bislang sind es nach jW-Informationen aus Metallerkreisen zirka 2.600. Tendenz rasant steigend. Zunächst wurden Stellen für leitende Angestellte und Ingenieursposten besetzt. Erst in den letzten Wochen stieg die Zahl der Neueinstellungen für Produktion und Lagerlogistik. Das bestätigte eine Sprecherin der Arbeitsagentur Frankfurt an der Oder am Montag auf jW-Anfrage. Die Behörde hatte binnen kurzer Zeit »über 400 Personen zu Arbeitsverträgen beim US-Unternehmen verholfen«. Rund 250 von ihnen seien zuvor erwerbslos gewesen. Arbeitskräfte überwiegend für die Werkshallen. Das Problem aus Gewerkschaftersicht: Wahlberechtigt waren nur Beschäftigte, die mindestens seit einem halben Jahr »Teslaner« sind. Damit dürften die für zwei Jahre gewählten Betriebsräte nicht die Belegschaft in ihrer künftigen Breite repräsentieren, befürchtete Dietz im Vorfeld der BR-Wahl. Tesla ließ eine diesbezügliche jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Taktik hinter dieser Einstellungspraxis liegt nahe. Ein Grund ist aber auch: Der Produktionsstart in Grünheide musste wegen fehlender Genehmigungen durch das Land Brandenburg mehrmals verschoben werden. Bisher hat Tesla nur »vorläufige Zulassungen«, darf zu »Testzwecken« nicht mehr als 2.000 Fahrzeuge fertigen. Wann wird aus vorläufig endgültig? »Wir befinden uns in der finalen Phase des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens«, sagte eine Sprecherin des zuständigen Landesumweltministeriums am Montag auf jW-Nachfrage. Ein Termin für die Erteilung eines Bescheids stehe nicht fest. Das bedeutet, noch braucht Musk keine Tausende Malocher am Band.

Dessen ungeachtet sagte Metallerin Dietz: »Einiges hätten wir uns bei der konkreten Ausgestaltung der Betriebsratswahl anders vorstellen können.« Sie meint damit einen späteren Wahltermin und eine größere Teilnahme von Kollegen aus der Produktion bei der Abstimmung. Auffallend ist aber auch: Vier Listen beteiligten sich an der BR-Wahl, eine galt als »gelbe«, unternehmernahe. Auf den anderen versammelten sich einzelne Gewerkschaftsmitglieder, erfuhr jW, eine eigene IGM-Liste indes trat nicht an. Ein heikler Punkt. Denn offenbar ist die gewerkschaftliche Basis innerhalb der Kollegenschaft noch klein. Das soll besser werden. Vor einigen Wochen hatte die IGM ein Tesla-Büro nahe dem Grünheider Werk eröffnet. Idyllisch gelegen. Ein früheres Bahnhofshäuschen mit Fachwerk, direkt an der Station Fangschleuse. Der Andrang Beschäftigter sei groß, sagte Bezirkspressesprecher Markus Sievers am Montag zu jW.

Zuspruch kommt ferner von gewerkschaftsnahen Parlamentariern – von Beate Müller-Gemmeke etwa. »Ich hoffe auf einen starken Betriebsrat, der konsequent die Interessen der Beschäftigten im Blick hat«, sagte die Berichterstatterin für aktive Arbeitsmarktpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion gleichentags dieser Zeitung. Und: Mit der BR-Gründung müsse der Gutsherrenmentalität von Musk entgegengewirkt werden, erwartet Pascal Meiser (Die Linke) im Gespräch mit jW. Wichtig sei, so der gewerkschaftspolitische Sprecher seiner Bundestagsfraktion, dass rasch ein Tarifvertrag durchgesetzt werde. Tesla dürfe sich keine »schmutzigen Wettbewerbsvorteile« mittels mieser Löhne verschaffen. Das sieht IGM-Bezirkschefin Dietze ähnlich. Die Aufgabe des neuen BR sei klar: Einsatz für alle Kolleginnen und Kollegen, »gerade für die, die in den neuen Hallen an den Maschinen arbeiten«.