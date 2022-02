Pistorius fordert Ausbau von »Zivilschutz«

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius dringt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine auf einen Ausbau des »Zivilschutzes« in Deutschland. »Wir müssen wieder in einen Modus, in eine Praxis zurück, wie wir sie leider bis 1990 immer aus anderen Gründen gebraucht haben und wie wir sie augenscheinlich jetzt wieder in ähnlicher Form brauchen werden«, sagte der SPD-Politiker am Montag. Als Beispiele nannte er die Reaktionsfähigkeit bei sogenannten Cyberangriffen auf die kritische Infrastruktur oder Mangellagen bei Treib- und Brennstoffen. (dpa/jW)