Ministerium beendet Kooperation

Berlin. Das Bundesforschungsministerium hat seine Zusammenarbeit mit Russland auf Eis gelegt. Das teilte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Montag in Berlin mit. »Mein Ministerium hat leider – und ich betone leider – die langjährige Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung mit Russland gegenwärtig stoppen müssen. Wir frieren jede laufende und geplante Maßnahme ein und überprüfen sie kritisch«, erklärte die FDP-Politikerin. Stark-Watzinger sagte, die russische Führung sei durch ihre Aggression »selbst aus der internationalen Gemeinschaft ausgestiegen«. (dpa/jW)