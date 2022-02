Nicht erst seit gestern

REUTERS/Maxim Shemetov Soldat der »Volksrepublik Donezk« im Februar 2015 vor einem von den ukrainischen Streitkräften zerstörten Gebäude

Auf dem zentralen Platz vor dem Rathaus kämpfen streunende Hunde miteinander. In Dokutschajewsk, einer Siedlung mit 20.000 Einwohnern, wird die Hilfe für die Flüchtlinge organisiert. Die meisten Kinder wurden evakuiert. Gleich nebenan werden in den Büros der Stadtverwaltung die gesammelten Spenden entgegengenommen. In einem der Räume im Erdgeschoss werden zahlreiche Pakete gelagert: Medikamente, Jacken, Konserven, Hosen, Decken. Olja, die eine schwarze Hose und eine Ski­jacke trägt, macht sich an die Arbeit: »Wir haben mehrere Leute, die gerade angekommen sind. Sie ruhen sich im Obergeschoss aus. Sie sind sehr müde. Eine von ihnen ist besonders krank. Ein Arzt muss kommen und sie untersuchen, um festzustellen, ob sie eine Lungenentzündung oder Covid bekommen hat.«

Am Vortag hatten schwere Bombenangriffe das Zentrum getroffen. In der Schowtnewa-Straße (Oktoberstraße) wurden eine orthodoxe Kirche, ein Wohngebäude und eine Schule schwer getroffen. Bei letzterer riss eine Rakete ein riesiges Loch in eine der Wände, wodurch ein Teil des Daches und die Fenster zerstört wurden. »Seit Freitag hat sich der Beschuss vervielfacht. Innerhalb eines Tages wurden wir 43mal getroffen. Einmal wurde die Schule getroffen, dann die Notaufnahme und mein Wohnhaus. Alle Stadtteile wurden getroffen. Zum Glück wurden die Kinder evakuiert, wie meine Tochter, die sich in Donezk befindet«, erzählte uns ein aufgewühlter Alexander Katschanow, der die Stadtverwaltung leitet. »Nur 300 Menschen sind gegangen. Entweder sind sie zu alt oder haben die gleichen Szenen bereits 2014 erlebt. Wir haben seit einer Woche kein Wasser mehr. Wir organisieren die Versorgung und bereiten mit den gesammelten Hilfsgütern Mahlzeiten zu«, erklärt der Freund von Alexander Sachartschenko, dem ermordeten ehemaligen Chef der sogenannten Volksrepublik Donezk (VRD).

Lautes Geschützfeuer

Am Ortsausgang von Dokutschajewsk spricht uns ein älterer Mann an: »Wird das jemals enden?« Er hat an seinem Haus ein Schild mit der Aufschrift »Honig zu verkaufen« aufgestellt. In diesem Gebiet, das etwa 30 Kilometer von Donezk entfernt liegt, verkehren zahlreiche Militärkonvois. Die Stadt liegt auf einer strategischen Achse nach Mariupol. In diesem Ballungsraum im Donbass am Asowschen Meer, in dem 430.000 Menschen leben, finden heftige Kämpfe statt. Auf der Straße sieht man viele Militärfahrzeuge: Panzer, Lastwagen, die Soldaten und Ausrüstung transportieren. Plötzlich ertönt das Feuer von Tornadoraketenwerfern der Streitkräfte der Donezker und Lugansker »Volksrepubliken«. Die Geschosse fliegen in westlicher Richtung auf die Stellungen der ukrainischen Armee. Wenige Augenblicke später trifft man auf die Soldaten, die den noch rauchenden Sprengsatz schleppen.

Während es fast 370.000 Flüchtlinge gibt, die sich wegen der Kämpfe in der Ukraine auf den Weg in die Nachbarländer gemacht haben, sind im Osten nur wenige zu sehen. Im gesamten Donbass wurden Sammelstellen in Tores, Gorliwka, Jenakijewo und Lugansk eingerichtet. Im Zentrum von Donezk, in der Artjom-Straße, unweit des Kulturparks, sammeln Freiwillige täglich von zehn bis 16 Uhr alle verfügbaren Hilfsgüter ein. Konserven, Getreide, Teebeutel, Zucker, Decken, Matratzen, Kissen, Medikamente, warme Kleidung, Handtücher … In den sozialen Netzwerken werden die Informationen permanent weiterverbreitet. Auch wenn der Konflikt schon seit acht Jahren anhält, hat sich die Stimmung verändert. Der Krieg ist jeden Tag viel präsenter. Die Soldaten durchkämmen eine Stadt mit völlig leeren Straßen. Sie halten wahllos Autofahrer an, um ihre Papiere und den Ort ihrer Mobilisierung zu überprüfen. »Mehrere fanden sich innerhalb weniger Augenblicke als requiriert wieder. Es wird langsam schwierig. Hoffen wir, dass es die letzten Tage sind«, sagt Slawia.

Ein Hoffnungsschimmer

In den vergangenen Tagen verdoppelte sich die Anzahl der Ausfälle bei der Wasser-, Strom- und Gasversorgung. Seit Sonnabend gibt es in vielen Stadtteilen kein warmes Wasser mehr. Die Bombenangriffe rückten am Freitag und Sonnabend immer näher an das Stadtzentrum heran. In der Nähe des Schachtar-Stadions, in der Wareikisa-Straße und in der Straße des 9. Januar, verursachten die Angriffe zahlreiche Schäden. Eine Familie konnte sich kurz vorher in Sicherheit bringen und eine Tragödie verhindern. »Am Freitag um die Mittagszeit sahen wir, dass auf der Straße etwas niederging. Unser Sohn bekam in seinem Zimmer Angst und wir beschlossen, uns schnell anzuziehen und in den Keller zu gehen. Fünf Minuten später schlug eine riesige Rakete nur einen Meter von seinem Zimmer entfernt ein. Alles zersplitterte: die Fenster, die Wände und die Türen. Eine Gasleitung wurde durchgeschnitten. Es roch so stark, dass wir die Feuerwehr anriefen, um alles zu reparieren. Und sie kamen und halfen uns«, beschreibt Sergej. Ein anderer Nachbar, der beobachtet, wie die Einsatzkräfte und die Feuerwehr, die wieder für Strom sorgen und auch die Gasleitungen wieder zusammenschweißen, als wäre nichts geschehen, wird wütend: »Mein Sohn und ich haben nur ein Pfeifen und einen großen Knall gehört. Da hatten wir gerade noch Zeit zu fliehen. Und das nächste Mal? Seit 2014 glaubt uns niemand mehr. Schau! Es ist Krieg.«

Die gleichen Szenen wiederholen sich überall. Und obwohl die Menschen sich auf eine gewisse Art daran gewöhnt haben, brechen sie manchmal zusammen. Ein paar Soldaten streiten sich. Einer weigert sich, dorthin zu gehen, wo die Schüsse fallen. »Wissen Sie, niemand passt sich an. Ich habe seit 2014 immer wieder gekämpft. Ich wurde gefangengenommen, gefoltert, ausgetauscht. Ich habe immer noch Angst. Wer kann schon behaupten, er hätte keine? Ich habe genug von meiner Menschlichkeit verloren. Aber wenn ich andere damit abhalten kann, kämpfen zu müssen, dann gehe ich zurück«, bezeugt Alexander Kitscheniek. Der einzige Hoffnungsschimmer sind Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, um zu verhindern, dass sich der Konflikt in die Länge zieht. »Die Waffen müssen ein für alle Mal schweigen. Das geht schon viel zu lange so«, meint Sweta, die an diesem Sonntag einen Spaziergang macht. »Ich werde meine Gewohnheiten nicht ändern.«

L’Humanité