Ersatz für Karneval: »Friedensdemo« in Köln

Köln. Nachdem der Rosenmontagszug in Köln aufgrund der Coronalage abgesagt worden war, haben sich bis zu 250.000 Menschen an einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine beteiligt. Die Friedenskundgebung mit anschließendem Demonstrationszug wurde vom Festkomitee Kölner Karneval organisiert. Am Vormittag gab es zunächst eine Kundgebung, bei der unter anderem Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sprach. Danach setzte sich der Demonstrationszug entlang der ursprünglich für den Rosenmontagszug festgesteckten Route in Bewegung. (AFP/jW)