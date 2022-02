»Die ›kleinen Leute‹ werden darunter leiden «

imago images/IPA Photo Aktueller denn je: Demonstranten fordern beim Ostermarsch einen »Lockdown für die Rüstung« (Nürnberg, 5.4.2021)

Bei der Onlinekonferenz »Friedenspolitik statt Kriegshysterie« am zurückliegenden Sonnabend wandten sich rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten gegen eine weitere Konfrontationspolitik der NATO gegenüber Russland. Bei der Bundestagsdebatte am Sonntag gab es dann das Kontrastprogramm: Stehender Applaus für 100 Milliarden Euro »Sondervermögen« für die Bundeswehr, eine Grundgesetzänderung hierzu, Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet und Wirtschaftssanktionen. Wie werten Sie das?

Das bedeutet eine grundsätzliche Abkehr von einer deutschen Politik, von der bislang noch Entspannung und Kooperation als Prinzip des politischen Handelns zu erhoffen war. Eine breit aufgestellte Mehrheit im Bundestag von der SPD-Bündnis 90/Die Grünen-FDP-Regierung bis zur größten Oppositionsfraktion von CDU/CSU setzt nun eindeutig auf die Maxime des militärischen Obsiegens und klassische Großmachtpolitik. Die Verteilung von Ressourcen auf die Rüstungsindustrie, die bei dieser Strategie der große Gewinner ist, ist ein Problem. Bezahlen müssen das die Menschen an der unteren Einkommensskala. Die Friedensbewegung ist der Meinung, dass Militär und Krieg keine Probleme lösen werden. Wir müssten uns vielmehr darauf konzentrieren, die Folgen der Klimakatastrophe aufzufangen und den Hunger in der Welt zu bekämpfen.

Die Kovorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, lehnte am Sonntag eine Erhöhung der Militärausgaben sowie Waffenlieferungen ab. Allerdings bekannte sich Koparteichefin Janine Wissler dafür am Montag zu Sanktionen gegen Russland, etwa gegen Einzelpersonen. Warum sieht die Friedensbewegung letzteres anders?

EU-Wirtschaftssanktionen treffen Menschen in allen Nationen, in Russland und anderen europäischen Ländern. Ich bin für die Enteignung aller Oligarchen. Nur so ist soziale Verteilungsgerechtigkeit herzustellen. Die Mächtigen aber versetzen sich mit einem Verteilungskampf untereinander in die Lage, den entstehenden Schaden nach unten durchzureichen. Die »kleinen Leute« in Russland und in der EU werden darunter leiden und dafür bezahlen. Bei der Partei Die Linke hoffe ich darauf, dass sie sich auf die Positionen im Erfurter Parteiprogramm zurückbesinnt: Wir treten nicht für eine Eskalation von Gewalt und hierzu dienliche Instrumente ein, sondern für kooperative internationale Politik. Die Linke muss dafür weiter um Mehrheiten ringen, um den Krieg als Mittel der Politik zu ächten. Da darf es keine Irritationen geben, sonst würden wir uns als Partei überflüssig machen.

Was sagen Sie Menschen, die befürchten, dass sich ein dritter Weltkrieg entwickeln könnte – und daraus die Konsequenz ziehen, dagegen helfe nur Abschreckung?

Um Kriege zu verhindern, darf man sie nicht befördern, sondern muss abrüsten. Diese durch eine starke Friedensbewegung geprägte Linie der Entspannungspolitik in den 1970er und 80er Jahren wurde verlassen. Die militarisierte Politik hat letztlich zu dieser Eskalation geführt.

Auf der Konferenz fiel auch das Stichwort »Volksdiplomatie von unten«. Was ist damit gemeint?

Wir wollen unsere Kontakte zu internationalen Initiativen intensivieren, die nicht nach der Armee schreien, und mit ihnen gemeinsam eine friedenspolitische Perspektive entwickeln. Die gibt es auch in Russland und in der Ukraine.

Wie will die Friedensbewegung verhindern, bei Demos von denjenigen instrumentalisiert zu werden, die eskalieren und aufrüsten wollen?

In der Tat mussten wir feststellen, dass das am Sonntag unter anderem mit dem Zeigen von Nationalflaggen versucht wurde. Als könne das Militär ein rettender Anker sein! Friedenspolitische Positionen, wie sie auch der DGB vertritt, wurden teilweise ausgepfiffen. Wenn uns Bellizisten angreifen, müssen wir erst recht Mehrheiten für unsere Forderungen gewinnen. Der mit 100 Milliarden Euro ausgestattete und grundgesetzlich verankerte »Sonderfonds« für die Bundeswehr und die Anpassung an das Zweiprozentziel der NATO müssen verhindert werden. Für kommendes Wochenende planen wir bundesweit Aktionen unter dem Motto: »Die Waffen nieder – nein zum Krieg«.