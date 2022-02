Strafen und verhandeln

ITAR-TASS/imago images Die russische (l.) und die ukrainische Delegation am Montag an der belarussisch-ukrainischen Grenze

USA und EU haben ihren angekündigten Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen. Die am Wochenende beschlossenen Sanktionen wurden in der Nacht zum Montag, beziehungsweise am Montag in Kraft gesetzt. Wichtigstes Element ist die weitgehende Blockade der Auslandsguthaben der russischen Zentralbank. Die Währungsreserven Russlands sind mit etwa 630 Milliarden US-Dollar mit die höchsten eines Staates weltweit. Durch die Kontensperrung wollen Brüssel und Washington verhindern, dass diese Mittel zur Stabilisierung der russischen Wirtschaft eingesetzt werden können. Das Ziel liegt nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen darin, Russland zu »ruinieren« oder – so ein Sprecher des US-Finanzministeriums – die russische Wirtschaft »in den Rückwärtsgang zu schicken«. Tatsächlich gab der Rubel weiter nach, auch wenn die russische Zentralbank am Montag den Leitzins von 9,5 auf 20 Prozent verdoppelte.

Gleichzeitig räumten Vertreter der Sanktionierer ein, dass ihr Vorhaben nicht vollständig gelingen werde. Der EU-Außenvertreter Josep Borrell verwies darauf, dass ein erheblicher Teil der Mittel wahrscheinlich in Ländern deponiert sei, die sich an den Sanktionen nicht beteiligten. Borrell trat aber ukrainischen Forderungen nach einer sofortigen Aufnahme des Landes in die EU entgegen. Das stehe nicht auf der Tagesordnung. Auch die Schweiz schloss sich den Sanktionen am Montag an.

Außerdem bewilligte die EU am Wochenende 450 Millionen Euro an zusätzlicher Militärhilfe für die ­Ukraine. Nicht einmal Luxemburg wollte abseits stehen und schickte 100 Panzerabwehrraketen nach Kiew und erhöhte seinen Anteil an dem in Litauen stehenden NATO-Bataillon von zwei auf sechs Soldaten. Die EU gab zudem grünes Licht für die langfristige Unterminierung der inneren Sicherheit in den eigenen Ländern. Es gab eine Reihe abwiegelnder Statements führender Politiker zu der Möglichkeit, dass EU-Bürger sich als Söldner in ukrainischen Diensten betätigten. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen sagte, es sei die private Entscheidung jedes einzelnen, ob er der von Präsident Wolodimir Selenskij am Wochenende angekündigten Fremdenlegion beitrete. Ähnlich äußerte sich die britische Außenministerin Elizabeth Truss.

In den ukrainischen Städten herrscht teilweise schon ab 15 Uhr Ausgangssperre. Wer danach noch auf der Straße angetroffen wird, gilt als russischer Saboteur und wird »entsprechend behandelt«, wie es in Mitteilungen diverser Stadtverwaltungen heißt. Ein Amateurvideo aus Kiew, das von einem Balkon aufgenommen wurde, zeigt, wie zwei Zivilisten mit Maschinenpistolen einen Autofahrer aus seinem Fahrzeug zerren, ihn erst mit Fußtritten misshandeln und dann aus einiger Entfernung niederschießen. Die Sequenz endet damit, dass einer der Schützen an den liegenden Mann herantritt und mit dem Fuß prüft, ob er noch lebt. Zum Lagebild gehört, dass Selenskij allen Strafgefangenen, die »die Ukraine verteidigen« wollten, die sofortige Freilassung versprochen hat. Das galt auch für mehrere Angehörige der faschistischen Bataillone aus der ersten Kriegsphase, die inzwischen für Morde auf eigene Rechnung und andere Straftaten verurteilt wurden und mehrjährige Haftstrafen absaßen. In Einzelfällen sollen sie nach Angaben des oppositionellen Portals strana.news aus ihren Knastgenossen ganze Abteilungen von »Vaterlandsverteidigern« zusammengestellt haben.

Gleichzeitig verbreitet die Ukraine Mitteilungen über hohe Zahlen gefallener russischer Soldaten. Der Stand vor jW-Redaktionsschluss lag bei 5.300. Mit diesen Angaben kontrastiert eine Erklärung, die die ukrainische UN-Botschafterin, Jewgenija Filipenko, abgab. Sie sagte in New York, bisher seien 352 ukrainische Zivilisten getötet und 1.700 verletzt worden. Das in beiden Meldungen zum Ausdruck kommende Zahlenverhältnis widerspricht dem Erfahrungswert, dass in modernen Kriegen bis zu 90 Prozent der Opfer Zivilisten sind.

Zwischen Russland und der ­Ukraine begann unterdessen am Montag eine erste Gesprächsrunde über einen möglichen Waffenstillstand. Das Treffen fand an der belarussisch-ukrainischen Grenze statt – vermutlich auf belarussischer Seite, denn der Minsker Außenminister Wladimir Makej eröffnete die Sitzung mit einem Grußwort. Über den Verlauf der Gespräche wurde bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Die ukrainische Seite hatte Maximalforderungen erhoben: Russland solle sofort abziehen und sein militärisches Gerät zurückzulassen. Statements von russischer Seite dazu gab es nicht.

Am Boden setzte die russische Armee ihren Vormarsch im Süden des Landes fort. Sie eroberte die Stadt Berdjansk und stieß weiter auf die Großstadt Mariupol vor, die 80 Kilometer östlich liegt. Im Norden besetzten russische Soldaten die Stadt Kupjansk im Bezirk Charkiw. Der Bürgermeister wurde für die kampflose Übergabe des Orts inzwischen als »Landesverräter« angeklagt. Im Umland von Kiew versuchten russische Soldaten vom Morgen an, die Hauptverbindungsstraße von Kiew nach Westen zu erobern. Angeblich wurden sie durch ukrainische Kämpfer gestoppt und erlitten hohe Verluste. Auch in Charkiw kam der russische Versuch, die Stadt zu besetzen, offenbar nicht voran. Die Hauptlast der Verteidigung tragen hier wohl Faschistenbataillone. Jedenfalls tragen sie Bezeichnungen wie »Freikorps«, und ihre Facebookseiten sind hinreichend eindeutig.