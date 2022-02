Pasolini hören

Sandro Becchetti/Leemage/imago Wäre am kommenden Samstag 100 Jahre alt geworden: Pier Paolo Pasolini

Das gute alte Radio ist in seiner hundertjährigen Geschichte oft totgesagt worden. Das Fernsehen würde dem Hörfunk den Garaus machen, dachten viele in den 50ern, aber das schaffte nicht einmal das Musikvideo-TV in den 80ern, das nicht nur nicht den Radiostar killte, sondern nach kurzer Blüte selbst dran glauben musste. Auch das Internet hat das Radio nicht verschwinden lassen, im Gegenteil, es hat bisher regional begrenzte Hörfunkprogramme weltweit empfangbar gemacht. UKW wird immer noch gehört und durch DAB nicht etwa ersetzt, sondern ergänzt. Die deutschen Dudelkastenhersteller machen mit Rundfunk­empfangsgeräten immer noch Kasse, berichtete am 13. Februar ein wohlgestimmter Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Im vergangenen Jahr wurden demnach hierzulande über fünfeinhalb Millionen Radio- und Audioempfangsgeräte verkauft, davon entfielen etwa 40 Prozent auf DAB-Radios, 35 Prozent auf analoge und der Rest auf Internetradios, Hybride und Hi-Fi-Anlagen. Ich hause also in einer Musterkonsumentenwohnung mit drei Radios (Internet/UKW, UKW/DAB, Internet/UKW/DAB), zwei netzfähigen Rechnern und einem von 60 Millionen Funktelefonen, die uns entertainen und aufmerksam filmen und abhören.

Die abhörsicheren Vorschläge für die nächsten sieben Tage Direktradio:

Die Autorin Ursula Scheidle folgt mit den »Tonspuren« den Wegen der Südtiroler Autorin Anita Pichler, deren Werk von Marcel Reich-Ranicki noch als »Kunstgewerbe mit Talmi« (Falschgold) denunziert wurde und heute zum Besten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gezählt wird: »Meine Arbeit ist die Sprache« (16.05 Uhr, Ö 1). Erinnert wird in dieser Woche auch an den Filmemacher und Dichter Pier Paolo Pasolini zum Hundertsten. An diesem Dienstag abend auf Bayern 2 in der Collage »Wer bin ich«, in der »Langen Nacht« mit »Eine verzweifelte Vitalität« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF) und am Sonnabend in der »Diagonal«-Ausgabe »Radikaler Freibeuter« auf Ö 1 (17.05 Uhr). Der härteste Krimi der Woche läuft im »Zeitfragen-Feature«: Auf dem bayerischen Einödhof »Hinterkaifeck« wurden vor einhundert Jahren eine fünfköpfige Familie und die Dienstmagd erschlagen. Die Ermittler finden Motive – Gier, viel Geld und fortgesetzter Inzest – aber nicht den Mörder. Oder? (Mi., 19.30 Uhr, DLF Kultur) Eine herausragende Sängerin und Antiapartheidskämpferin hätte am Freitag ihren 90. Geburtstag feiern können, nämlich Zenzile Makeba Qgwashu Nguvama Yiketheli Nxgowa Bantana Balomzi Xa Ufun Ubajabulisa Ubaphekeli Mbiza Yotshwala Sithi Xa Saku Qgiba Ukutja Sithathe Izit­sha Sizi Khabe Singama Lawu Singama Qgwashu Singama Nqamla Nqgithi, auch bekannt als Miriam Makeba. Die »Musik der Kontinente«-Reihe porträtiert sie in »Musikalische Botschafterin, Exilantin, politische Aktivistin« (Fr., 23 Uhr, RBB Kultur). Die außergewöhnliche »Filmmusik in der Sowjetunion« von Schostakowitsch, Prokofjew und anderen behandelt und spielt Michael Struck-Schloen in »WDR 3 open: Diskurs« (Fr., 23.03 Uhr). Für das herumrandalierende Kind am Sonntag morgen sendet RBB Kultur im »Ohrenbär« um sieben Uhr die erste Folge des Sechsteilers »Bert, das Pferd, und Ingo, der Flamingo« von Ariane Grundies. Ab acht gibt’s auf derselben Welle »Klassik für Kinder« oder auf DLF Kultur in »Kakadu« die erste von drei Episoden »Don Quixote« von Miguel de Cervantes (BR 1998). Schließlich schmückt MDR Kultur sein Programm am Montag abend mit dem Dramatiker Heinar Kipphardt und seinem szenischen Bericht »In der Sache J. Robert Oppenheimer« (Rundfunk der DDR 1982, 22 Uhr).