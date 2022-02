Am Anfang Verblendung

Bob Strong/Reuters Täglicher Terror: US-Fallschirmjäger fordert bei einer Patrouille nahe Ba Khersak einen Mann auf, sich auf den Boden zu legen (9.7.2010)

Die NATO habe soeben ihren bislang längsten Krieg verloren, schreibt Michael Lüders am Schluss seines neuen Buches »Hybris am Hindukusch. Wie der Westen in Afghanistan scheiterte«. Doch seien nirgendwo »Ansätze einer kritischen Selbstbefragung« erkennbar.

Dabei war diese Katastrophe ein Musterfall. Der ehemalige Nahostkorrespondent und Nachfolger von Peter Scholl-Latour als Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft schildert Vorgeschichte und Verlauf gewohnt packend, gut lesbar und mit angemessenem Hohn und Verachtung für Politiker, Militärs und Medien des Westens. Das schließt zugleich Empathie für die Opfer ein. Was er an »eingepreisten« Massakern der westlichen Truppen ins Gedächtnis ruft – die Killeraktionen US-gelenkter Todesschwadronen gegen Kinder, die notorische Bombardierung von feiernden Dorfbewohnern – lässt frösteln.

Lüders hat über die Verursacher im vergangenen Jahr in seinem Bestseller »Die scheinheilige Supermacht« bereits das Nötige gesagt. Jetzt setzt er hinzu, was fehle, sei »die Erziehung zum Frieden. Angefangen damit, die Welt auch einmal aus der Perspektive der anderen Seite zu sehen«. In der Bundesrepublik gebe es aber »keine gesellschaftlich relevante Kraft mehr, die der Friedensbewahrung eine vergleichbare Priorität wie etwa der Eindämmung des Klimawandels« einräume. Zu solchem Perspektivwechsel seien Politiker wie Willy Brandt oder Egon Bahr noch fähig gewesen, heute dominierten in Parteien und Medien aber »Scharfmacher, die lieber für ›mehr Druck‹ auf die Gegenseite plädieren, für noch mehr Sanktionen, nötigenfalls auch einen Militäreinsatz«. Warum also »mit Russland oder China mehr als nötig kommunizieren«?

Lüders zeigt, dass am Anfang der Afghanistan-Kriege westlicher Mächte seit dem 19. Jahrhundert ebenso wie beim Feldzug der Sowjetunion in den 80er Jahren stets »Verblendung und schlichte Dummheit« standen. Der nun beendete Krieg ist ein Glied einer langen Kette – beginnend mit den Briten, die das Land im 19. Jahrhundert zweimal im Wahn – so die Überschrift des ersten Kapitels –, dass »die Russen kommen«, überfielen. Sie hatten von der Geographie des zerklüfteten Landes und auch von vielen anderen Dingen »keine Ahnung«. Lüders zitiert einen US-General, der das noch im Jahr 2018 sagte. Für Stammesverhältnisse, Gewohnheiten und Sitten in Gegenden, »die sich seit der Zeit des Propheten Mohammed kaum verändert haben« dürften, interessierten sich weder die einstigen Kolonialherren noch ein Kriegsverbrecher wie der Bundeswehr-Oberst Georg Klein, der 2009 eines der größten Massaker in den 20 Jahren Krieg anordnete.

Seit fast 200 Jahren geht es um strategische Positionen. Und nach dem jetzigen Sieg der Taliban, so Lüders, um Gaspipelines, über die schon vor 2001 verhandelt wurde. Die Briten legten gemeinsam mit dem zaristischen Russland 1885 »bei Zigarre und Cognac« willkürlich Grenzen fest und 1893 im Alleingang jene Linie, die zwischen Afghanistan und Britisch-Indien, heute Pakistan, verläuft. Sie teilt das Siedlungsgebiet der Paschtunen, die auf beiden Seiten zu Hause sind. Lüders nennt die Taliban eine »paschtunische Volksbewegung«. Bleibe das so, lautet die Botschaft seines Buches, »sind die Taliban unbesiegbar«. Er charakterisiert ihre Führer, schildert persönliche Erlebnisse und erläutert: Vieles von dem, was die Taliban für islamisch hielten, »sei in erster Linie Ausdruck paschtunischer Werte und Traditionen«. Auch die Burka gehöre dazu, sie habe mit Islam oder Nichtislam »nur bedingt zu tun«. Lüders meint, weibliche Emanzipation werde es in entlegenen Gegenden Afghanistans »eher in 100 Jahren als in zehn« geben. Und er belegt, dass feministische Stimmen in den USA einen nicht unerheblichen Anteil an der Rechtfertigung des Schwenks der US-Politik hin zum Krieg hatten.

Der vom Westen 2001 in Kabul installierten Marionettenregierung, genauer: den Massenmördern und Betrügern, gilt Lüders’ Verachtung ebenso wie den Politikern des Westens und ihren Militärs. Das Wort »Realitätsverlust« nutzt er öfter, um Hohn und Spott loszuwerden, etwa wenn er NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zitiert, der zwei Tage vor dem Einmarsch der Taliban am 15. August 2021 in Kabul von sich gab: Die NATO werde dort ihre »zivile Präsenz« auf jeden Fall beibehalten. Die Bundestagsrede Angela Merkels zum Afghanistan-Krieg am 25. August, in der sie allen Ernstes »Fortschritte« für das Land aufzählte (Lüders nennt wenige), nimmt er mit Fakten auseinander. Wer Blut an den Händen hat, muss dummes Zeug absondern.

Die Figuren, besagt dieses Buch, die seit fast 200 Jahren die afghanischen Katastrophen herbeiführen, leiden nicht aus medizinischen, sondern aus gesellschaftlichen Gründen an geistiger Schrumpfköpfigkeit. Lüders beschreibt, welche Gefahren das für Frieden in der Welt in sich birgt.