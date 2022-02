Nachschlag: Im Laufschritt, marsch!

picture alliance / dpa Egal, welches Programm man gegenwärtig anschaltet: Es wird munter zum Krieg geblasen (Wachbataillon in Berlin, 28.1.2016)

Was für eine Streitkultur! In der gleichnamigen Sendung des Deutschlandfunks ereiferten sich der Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke, und der Politologe Christian Hacke über den »Krieg in Europa«. Immerhin erwähnte Lucke, dass man vielleicht mit Russland ernsthaft hätte verhandeln sollen. Aber ansonsten sind beide die treusten Transatlantiker und setzen vollstes Vertrauen in US-Präsident Joseph Biden – der als Barack Obamas Stellvertreter einer der Hauptverantwortlichen für den Kurs war, Kiew gegen Moskau in Stellung zu bringen, um die Kooperation der EU mit Russland im Energiesektor zu torpedieren. Für den Fall, dass Donald Trump wiedergewählt werde, brauche die Bundeswehr eine »nukleare Option«, wie am Ende Hacke unwidersprochen meint, der auf einen »langen Abnutzungskrieg« hofft? Nein, »wir« sind noch nicht in einer »anderen Welt« aufgewacht, wie Außenministerin Annalena Baerbock zitiert wird. Der Wahnsinn geht im Laufschritt weiter. (jt)