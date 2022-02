ZUMA Press/imago/Montage jW

Vorbild Bismarck

Zu jW vom 25.2.: »Krieg in der Ukraine«

Wenn die Grünen Putin verdammen, müsste Kulturstaatsministerin Claudia Roth der von der CDU initiierten und mit rechtskonservativen Mitarbeitern wie Ulf Morgenstern besetzten Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh jetzt ihr Budget (Steuergelder) streichen, denn warum soll Bismarck weiterhin Ehre zuteil werden? Er tat 1870 genau das, was Putin jetzt tut, allerdings im Westen. In eigenen Worten: »Die ganze Erwerbung des Elsass und Lothringens geschah ja nicht aus Liebe der Einwohner zu uns und nationaler Gesinnung der deutschen Bewohner, sondern sie war für uns ein rein geographisches Bedürfnis, den Ausgangspunkt der französischen Angriffe weiter wegzurücken, dass man sich wenigstens ausrüsten kann, ehe sie bis Stuttgart vordringen.«

Henning Gans, Leipzig

Schwerer Schaden

Zu jW vom 24.2.: »Donbass unter Beschuss«

Die Anerkennung der Volksrepubliken durch Russland, nachdem die ukrainische Führung sieben Jahre lang ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen war, ist legitim. Nicht aber die Ausdehnung der Anerkennung auf die nicht unter Kontrolle der Volksrepubliken stehenden Gebiete der Regionen Donezk und Lugansk. Und schon gar nicht der inzwischen erfolgte, offenbar weit über diese Regionen hinausgehende Angriff. Dies ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist auch ein Bruch mit der bisher relativ rationalen Politik Moskaus. Leider kann in Zukunft nicht mehr auf rationales Verhalten der russischen Führung vertraut werden. Dieses Agieren wird dem russischen wie dem ukrainischen Volk lang andauernden schweren Schaden zufügen. Schaden wird es auch den anderen (nicht nur) europäischen Völkern, aber auch dem Volk der USA. Für die Führung der USA allerdings ist es ein Geschenk. Dies alles gilt, obwohl die Beschwerden Moskaus über die Ausdehnung der NATO an seine Grenzen, über die antirussische Politik Kiews gerechtfertigt waren. Bei Putin kann der großrussische Nationalismus nicht verwundern, mit dem er die Eigenstaatlichkeit der Ukraine in seiner Rede nicht direkt, aber deutlich genug angreift. Dass aber auch Gennadi Sjuganow für die KPRF meint, das ukrainische Volk müsse von der »internationalen Gemeinschaft« entnazifiziert werden, ist erschreckend. Er sollte das »K« aus dem Parteinamen streichen lassen. Weder Russland noch der Ukraine kann in diesem Krieg ein Sieg gewünscht werden. Für beide Völker wäre ein Aufstand gegen die eigenen Kriegstreiber das beste, leider ein frommer Wunsch. Hier aber sollten wir nicht vergessen, dass die deutsche Regierung (Merkel, Steinmeier) einen erheblichen Anteil am Putsch von 2014 hat, aus dem der jetzige Krieg hervorging. Entgegen der Hetze gegen Russland wäre die mindestens ebenso große Schuld der deutschen Regierung hervorzuheben. Und die Wahrheit zu verbreiten: Kapitalismus bedeutet Krieg.

Lothar Schwarz, Berlin

Schlimmeres verhindert

Zu jW vom 24.2.: »Zur Kolonie degradiert«

Man könnte vermuten, dass die Strategie von USA/NATO zur Ukraine erst nach dem Zerfall des sozialistischen Weltsystems ausgetüftelt wurde. Weit gefehlt! Bereits Heinrich Mann ließ in seinem Roman »Die Vollendung des Königs Henri Quatre« den König darüber sinnieren, dass »der Feind am furchtbarsten« ist, »solange er von fern, mit Geld, gedruckten Erzeugnissen und den Leidenschaften einheimischer Parteien, das Land unterwühlt und für sich reif macht«. Der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg hat das 1914 beim »Kampf um den Platz an der Sonne«, auf die Ukraine bezogen, verdeutlicht: »Wer Kiew hat, kann Russland zwingen! … Insurgierung (zum Aufstand anreizen; M. P.) nicht nur Polens, sondern auch der Ukraine erscheint uns sehr wichtig …, um den Druck des russischen Kolosses auf Westeuropa zu erleichtern und Russland möglichst nach Osten abzudrängen.« Daraus zog Zbigniew Brzezinski 1997 folgerichtig den Schluss: »Ohne die Ukraine ist Russland keine Großmacht.« Von den Kriegszielen des Deutschen Reiches 1914 bis zur Maidan-Revolte der NATO/EU führt offenbar ein roter Faden in die Jetztzeit. Fakt ist allerdings, dass Russland mit den militärischen Aktionen das Völkerrecht gebrochen hat. Fakt ist aber auch, dass mit der Oktoberrevolution und dem »Dekret über den Frieden« der Gedanke für einen umfassenden Weltfrieden von der UdSSR ausgegangen ist. Der Bruch des Völkerrechts ist seitdem vor allem eine Übung Deutschlands, der USA und vieler anderer europäischer Länder geworden. Das ist alles dokumentiert. Es scheint nun, dass mit den militärischen Aktionen Russlands vorerst eine sehr viel gefährlichere Situation in Sachen Weltfrieden verhindert wurde. Nicht auszudenken, wenn das Gebiet der Ukraine in die NATO aufgenommen und sich für den Beitritt in die EU erklären würde. Zumindest ersteres wäre schlimm.

Manfred Pohlmann, Hamburg

Fass übergelaufen

Zu jW vom 24.2.: »Gemeinsamer Adressat gesucht«

Sehr guter Artikel mit interessanter Zusammenstellung der Positionen. Ergänzen möchte ich, dass das Minsker Abkommen nach Meinung der russischen Regierung nach wie vor bestehen soll, aber man hat ja nun fast acht Jahre geduldig gewartet und gefordert, dass die Ukraine dieses Abkommen umsetzt, und zähneknirschend zusehen müssen, wie immer wieder Granaten nach Donezk und Lugansk flogen und Zivilisten starben. Das Fass zum Überlaufen brachte aber wohl die explizite Drohung des ukrainischen Präsidenten auf der Münchener Sicherheitskonferenz, der verkündete, dass die Ukraine ja auch selbst Atomwaffen bauen könne, wenn man sie schon nicht in die NATO aufnehmen würde. Solch Irrsinn hatte dann wohl sogar den westlichen »Freunden der Ukraine« die Sprache verschlagen. Und eine derartige Drohung (weniger als 400 Kilometer vor Moskau ukrainische Atomraketen) ist einfach untragbar für die Russische Föderation. (…)

Peter Schmidt, Berlin