Preisspirale mit Turbo

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Kali und Phosphor, der »Treibstoff« für die bäuerliche Ernte, wird knapp und teuer (Zierow, 8.3.2021)

Allzeithoch, Rekordanstieg – Superlative, die zutreffen. Die Preise für Düngemittel sind weltweit seit Mitte 2021 stark gestiegen. Eine kurze Phase der Entspannung auf den globalen Düngemittelmärkten Anfang Februar dieses Jahres endete abrupt mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Die Preissprünge von mineralischem Stickstoff-, Kali- und Phosphordung waren teils enorm, vermeldete am Freitag das Fachportal Agrarheute.de. Insbesondere für Harnstoff, dem meistverwendeten Stickstoffdünger. Binnen zwölf Stunden kletterte der Harnstoffpreis je Tonne auf dem wichtigen US-Handelsplatz in New Orleans um bis zu 200 Dollar nach oben, eine Verteuerung von rund einem Drittel. Grund der Markthektik: Russland war im vergangenen Jahr der weltgrößte Exporteur von Stickstoffprodukten.

Die Lage wirkt vertrackt. Ein Beispiel: Produktion und Transport von Mineraldüngern sind energieaufwendig. Aus Erdgas wird Ammoniak hergestellt, eine der Zutaten wiederum für die Herstellung von Stickstoffdünger. Kurzformel: Höhere Energiepreise verursachen höhere Düngerpreise. So einfach, so folgenschwer – und noch schlimmer: »Wegen hoher Gaspreise haben Düngemittelunternehmen ihre Produktion gedrosselt oder stillgelegt«, sagte Martin Schulz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), am Freitag im jW-Gespräch.

Woher soll dann der Dung in Krisenzeiten kommen? Ein Sprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) meinte am Sonnabend auf Anfrage dieser Zeitung: »Für Landwirte besteht die Möglichkeit, im Betrieb vorhandenen Wirtschaftsdünger, also Gülle, Jauche oder Mist, einzusetzen statt zugekauften künstlich hergestellten Düngers.« Umschwenken, auf organischen Dünger setzen? Gar nicht so einfach, weiß Schulz von der AbL. Seit den 1960er Jahren seien die Erträge aus der Landwirtschaft um das Zweieinhalbfache gesteigert worden. Großteils mittels Kunstdünger. Und die Erfahrungen aus dem Ökolandbau zeigten: Um 30 bis 50 Prozent sei die Ertragsquote niedriger bei Biovarianten. Es fehle ferner die Menge, so etwa bei Gärresten aus Biogasanlagen, sagte Schulz.

Probleme, die auch Gero Hocker (FDP) sieht: »Zum Einsatz von mineralischem Dünger gibt es keine Alternative, um nachhaltig gute Ernten zu erzielen«, bemerkte der landwirtschaftspolitische Sprecher seiner Bundestagsfraktion am Freitag gegenüber jW. Es stimme zwar, dass dieser bei besserer Verteilung von Dünger, der in Betrieben anfällt, eingespart werden könne. Aber Gülle und dergleichen reichten nicht für eine optimale Nährstoffversorgung bei Kulturpflanzen.

Was heißt das konkret? Weniger Düngung, weniger Ernteertrag? »Nicht auszuschließen«, sagte Ina Latendorf, agrarpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Freitag zu jW. Deutlicher wurde die Vorsitzende des Interessenverbands »Land schafft Verbindung«, Maike Schulz-Broers: »Das wird so kommen«, betonte sie tags darauf auf jW-Nachfrage. Die ökonomische Situation zahlreicher Landwirtschaftsbetriebe sei bereits jetzt wegen niedriger Erzeugerpreise angespannt. Exorbitante Preise für Dünger und Energie könnten kaum mehr beglichen werden. Konsequenz: »Also bleiben die Äcker teilweise ungedüngt und haben«, so Schulz-Broers weiter, »neben geringerem Ertrag auch kaum die Qualität, die es für die Lebensmittelerzeugung braucht.«

Nachgehakt: Horrende Kosten für Düngemittel, der finale Todesstoß für Bauernhöfe? Soweit ist es noch nicht, beruhigt Schulz von der AbL: »Da die Preise für Getreide und andere Agrarprodukte ebenfalls auf historischem Höchststand sind, können zumindest Ackerbauern Extraausgaben momentan kompensieren.« Akut sei es hingegen bei Schweine- und Geflügelbetrieben, die reihenweise wegen der nicht mehr bezahlbaren Futtermittel vor dem Aus stünden. Was könnte rasch helfen? Der Wegfall der Mehrwertsteuer, so Schulz-Broers. Und auf lange Sicht? »Keine Einmischung durch Nichtfachleute aus der Politik.« Ausgebildete Landwirte wüssten, wie sie effektiv, umweltschonend und nachhaltig Äcker betrieben.

So oder so: Die Folgen der Preisexplosion im Agrarsektor bleiben spürbar. Nicht zuletzt für Verbraucher. Schulz-Broers vermutet: Eine Versorgungskrise bei Grundnahrungsmitteln ist nicht mehr abzuwenden. Fest steht: Agarprodukte in Supermarktregalen werden knapper – und teurer. Damit will sich die Linken-Politikerin Latendorf nicht abfinden: »Zwischenhandel und Konzernmacht müssten in ihrem Gewinnstreben deutlich eingeschränkt werden, um die Preistreiberei bei Lebensmitteln zu beenden.« Nur, wer schreitet wann wo ein?